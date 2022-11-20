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İngiltere - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Tüm dünyanın gözü Dünya Kupası'na çevirildi. İngiltere ile İran karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 17:10 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 17:20
İngiltere - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İngiltere ile İran karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - İran maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İNGİLTERE - İRAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - İran maçı 21 Kasım Pazartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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