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Infantino'dan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya övgüler!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu. Infantino, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya da övgüler yağdırdı. İşte o sözler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 15:58
Infantino'dan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya övgüler!
FIFA Başkanı Gianni Infantino, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Katar 2022'nin gelmiş geçmiş en iyi turnuva olacağını kaydeden Infantino, "Hepimiz Dünya Kupası için çok heyecanlıyız. Gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası olacak. Katar hazır, şehir hazır. Sanatsal değeri olan statlar hazır. Metrolar, taraftar alanları gerçekten çok güzel." şeklinde konuştu.

Infantino, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya da övgüler yağdırdı:

"Öncelikle umarım emeklilik kararı almazlar. Bence hala üst düzey futbol oynayabilecek seviyedeler. Ronaldo ve Messi son 15 yılda yaptıklarıyla eşsiz futbolcular olduklarını gösterdi. Bu nedenle mümkün olduğunca oynamaya devam etmelerini istiyoruz. Futbolu bırakmadan efsane mertebesine ulaştılar."
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