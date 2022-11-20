Haberler Dünya Kupası 2022 Fenerbahçe'den Enner Valencia paylaşımı

Fenerbahçe'den Enner Valencia paylaşımı

Fenerbahçe, Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 Dünya Kupası'nın açılış golünü kaydeden yıldız golcüsü Enner Valencia için bir paylaşım yaptı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 20:09
Fenerbahçe'den Enner Valencia paylaşımı

FIFA 2022 Dünya Kupası Katar'da başladı.

Katar ile Ekvador arasında oynanan açılış maçında turnuvanın ilk golünü Fenerbahçe'nin golcü ismi Enner Valencia kaydetti.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin turnuva öncesi bir reklam için çektirdiği fotoğrafın arkasında Enner Valencia'nın kahve içerken ve gülümserken fotoğrafı paylaşıldı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

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