Haberler Dünya Kupası 2022 FIFA Başkanı Infantino'dan Katar Dünya Kupası açıklaması! "Eleştirileri anlamakta güçlük çekiyorum"

FIFA Başkanı Infantino'dan Katar Dünya Kupası açıklaması! "Eleştirileri anlamakta güçlük çekiyorum"

2022 Katar Dünya Kupası öncesi yaşanan bir çok gelişme tartışma konusu olurken, FIFA Başkanı Infantino kendisini savundu. Infantino yaptığı açıklamada, organizasyonun Katar'da düzenlenmesine dair de konuştu. İşte o sözler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 15:01
FIFA Başkanı Infantino'dan Katar Dünya Kupası açıklaması! "Eleştirileri anlamakta güçlük çekiyorum"

Katar'ın başkenti Doha'daki medya merkezinde basın toplantısı düzenleyen, Katar'ın turnuva tarihinin en iyi organizasyonuna imza atacağını savundu.

Ev sahibi ülkenin Dünya Kupası hazırlıkları sırasında insan haklarını hiçe saydığı yönündeki eleştirilere sert yanıt veren Infantino, "Ben Avrupalıyım. Dünyanın dört bir yanında 3 bin yıldır yaptıklarımız için, ahlak dersi vermeden önce özür dilemeliyiz. Eğer Avrupa, bu insanların kaderini gerçekten önemsiyorsa, bu işçilerin bir kısmının çalışmak üzere Avrupa'ya gelebilmesi için yasal yollar oluşturabilir. Onlara biraz gelecek ve umut verebilirler." diye konuştu.

Reform ve değişimin zaman alacağını vurgulayan Infantino, "Bu insanlara yardım etmek, onları eğitmek ve daha iyi bir gelecek vermek için yatırım yapmalıyız. Hepimiz kendimizi eğitmeliyiz. Bu tek taraflı ahlak dersi sadece ikiyüzlülüktür. Neden kimsenin 2016'dan bu yana kaydedilen ilerlemeyi görmediğini merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Eleştirileri anlamakta güçlük çekiyorum"
Katar'ı değil futbolu savunduğunu vurgulayan Infantino, "Eleştirileri anlamakta güçlük çekiyorum. Katar ilerleme kaydetti. Elbette Katarlı, Arap, Afrikalı, eşcinsel, engelli ya da göçmen bir işçi değilim. Ama onlar gibi hissediyorum çünkü yabancı bir ülkede ayrımcılığa ve zorbalığa uğramanın ne demek olduğunu biliyorum." dedi.

Kaza geçiren her işçinin yasal tazminatını aldığı bilgisini paylaşan Infantino, FIFA'nın Katar 2022 fonunun eğitime aktarılacağını, Hindistan'da 25 milyon çocuk ve kadına yardım edecek bir anlaşma imzalandığını söyledi.

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