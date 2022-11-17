Katar yüzde yüz yerli

A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile C Grubu'nda bulunan Suudi Arabistan, tamamen kendi ülkesinin liginde forma giyen futbolcularla organizasyona katılacak. Senegal'in kadrosundaki 26 futbolcunun ise tamamı başka ülkelerin liglerinde kariyerini sürdürüyor.
A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile C Grubu'nda bulunan Suudi Arabistan, tamamen kendi ülkesinin liginde forma giyen futbolcularla organizasyona katılacak. Senegal'in kadrosundaki 26 futbolcunun ise tamamı başka ülkelerin liglerinde kariyerini sürdürüyor.