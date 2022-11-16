Neymar'dan Dünya Kupası itirafı: En büyük hayalim!

2022 Dünya Kupası'nın ilk maçına sayılı günler kala Brezilya Milli Takımı'nın yıldız ismi Neymar, İngiliz basınından Telegraph'a turnuva ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası şampiyonluğunun en büyük hayali olduğunu aktaran Neymar, "Dünya Kupası benim en büyük hayalim. Bu, futbol oynamaya başladığım günden beri böyledi ve umarım bu sefer başarırım." dedi.

Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile oynamaktan büyük bir keyif aldığını aktaran Brezilyalı yıldız, "Herkesin Dünya Kupası'ndan beklentisi yüksek. Gerginlik yok ama heyecan var. Herkes Dünya Kupası'nı kazanamk ister. Takım içerisinde bunu tartışmıyoruz ama bazen Messi ile şakalaşıyoruz. Ona, 'Sizi mağlup edip şampiyon olacağız' şeklinde şakalar yapıyorum ve birlikte eğleniyoruz. Kylian ve onunla oynamak büyük bir zevk." ifadelerini kullandı.

2022 Dünya Kupası'nda hangi ülkelerin favori olduğuyla ilgili soruyu ise 30 yaşındaki oyuncu şöyle yanıtladı, "Dünya Kupası sürprizlerle dolu. Bazı takımların beklenmedik bir şekilde turnuvada ilerleyen turlara kaldığını görebilirsiniz. Bence Arjantin, Almanya, İspanya ve Fransa bizimle birlikte favori. İngiltere'nin de elbette şansı var."

Neymar ayrıca, "Dünya Kupası'nı kazanamadan kariyerimi noktalarsam bu sorun değil. Hayal edemeyeceğim çok şey başardım. Bugün kariyerimi bitirsem bile dünyanın en mutlu insanı olabilirim." dedi.