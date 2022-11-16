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Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki en zorlu rakiplerini açıkladı!

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala gözler Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin üzerinde... Tecrübeli süperstar, İngiliz basınına verdiği röportajda en çok çekindiği takımları açıkladı. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 11:31
Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki en zorlu rakiplerini açıkladı!

Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası maçlarına sayılı günler kala heyecan gittikçe artıyor.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki en zorlu rakiplerini açıkladı!

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'in süperstarı Lionel Messi, bu sene de Arjantin Milli Takımı kadrosunda yerini aldı.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki en zorlu rakiplerini açıkladı!

Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde son antrenmanını yaptı. Messi, Milli Takımı'nı bu sene en çok zorlayacak üç takımı açıkladı.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki en zorlu rakiplerini açıkladı!

Daha önce Dünya Kupası kazanamayan Messi, bu turnuvada kupayı kaldırarak tarihe geçmek istiyor. Milliyet'in Mirror'dan aktardığı habere göre Messi, Arjantin'in en güçlü rakiplerinin kimler olduğunu açıkladı.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki en zorlu rakiplerini açıkladı!

Arjantin Milli Takımı kaptanı olan Lionel Messi, milli forma ile 164 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda 90 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki en zorlu rakiplerini açıkladı!

Messi, daha önce kariyerinde hiç Dünya Kupası kazanamadı.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki en zorlu rakiplerini açıkladı!

Çok heyecanlı olduklarını dile getiren Messi, şunları söyledi:

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki en zorlu rakiplerini açıkladı!

Dünya Kupası o kadar zor ve o kadar karmaşık ki her şey olabilir. Çok heyecanlıyız. Çok istekli çok güzel bir grubumuz var ama yavaş yavaş gitmeyi düşünüyoruz.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki en zorlu rakiplerini açıkladı!

Dünya Kupası'na iyi başlamak istediklerini ifade eden dünya yıldızı, sözlerine şöyle devam etti:

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki en zorlu rakiplerini açıkladı!

Ardından gelen her şeyle yüzleşmek için Dünya Kupası'na en iyi şekilde başlamayı umuyoruz.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki en zorlu rakiplerini açıkladı!

Ne kadar çok oynarsanız ve sahada ne kadar çok zaman geçirirseniz, birbirinizi o kadar çok tanırsınız.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki en zorlu rakiplerini açıkladı!

Arjantin'i zorlayacak takımları söyleyen Lionel Messi sözlerini şöyle noktaladı:

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