Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki en zorlu rakiplerini açıkladı!

Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası maçlarına sayılı günler kala heyecan gittikçe artıyor.
Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası maçlarına sayılı günler kala heyecan gittikçe artıyor.
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'in süperstarı Lionel Messi, bu sene de Arjantin Milli Takımı kadrosunda yerini aldı.
Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde son antrenmanını yaptı. Messi, Milli Takımı'nı bu sene en çok zorlayacak üç takımı açıkladı.
Daha önce Dünya Kupası kazanamayan Messi, bu turnuvada kupayı kaldırarak tarihe geçmek istiyor. Milliyet'in Mirror'dan aktardığı habere göre Messi, Arjantin'in en güçlü rakiplerinin kimler olduğunu açıkladı.
Arjantin Milli Takımı kaptanı olan Lionel Messi, milli forma ile 164 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda 90 kez rakip ağları sarsmayı başardı.
Messi, daha önce kariyerinde hiç Dünya Kupası kazanamadı.
Çok heyecanlı olduklarını dile getiren Messi, şunları söyledi:
Dünya Kupası o kadar zor ve o kadar karmaşık ki her şey olabilir. Çok heyecanlıyız. Çok istekli çok güzel bir grubumuz var ama yavaş yavaş gitmeyi düşünüyoruz.
Dünya Kupası'na iyi başlamak istediklerini ifade eden dünya yıldızı, sözlerine şöyle devam etti:
Ardından gelen her şeyle yüzleşmek için Dünya Kupası'na en iyi şekilde başlamayı umuyoruz.
Ne kadar çok oynarsanız ve sahada ne kadar çok zaman geçirirseniz, birbirinizi o kadar çok tanırsınız.
Arjantin'i zorlayacak takımları söyleyen Lionel Messi sözlerini şöyle noktaladı:
Ne zaman adaylardan bahsedersek, hep aynı takımları söylüyoruz.
Bazılarını diğerlerinin üzerine koymam gerekirse, Brezilya, Fransa ve İngiltere'nin diğerlerinden biraz daha üstün olduğunu düşünüyorum.