Haberler Dünya Kupası 2022 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo Dünya Kupası öncesinde Katar'da

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo Dünya Kupası öncesinde Katar'da

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde turnuvanın düzenleneceği Katar'ı ziyaret etti. Pirlo ülkesi İtalya'nın Dünya Kupası'nda yer almaması hakkında da konuştu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 20:19 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 20:19
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo Dünya Kupası öncesinde Katar'da

2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Katar'da bulunan İtalyan eski ünlü futbolcu ve VavaCars Fatih Karagümük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeyi keşfetmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Pirlo, yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'nın Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek olmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, turnuvanın benzersiz bir deneyim sunacağını ifade etti.

Ülkesinin turnuvada yer almadığını hatırlatan Pirlo, "İtalya bu kez Dünya Kupası'nda yer alamadı ama ister futbol taraftarı olun, ister olmayın. Katar'da keyifli vakit geçirebilir, maceranın, kültürün, heyecanlı aktivitelerin tadını çıkarabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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