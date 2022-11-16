DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Bu yıldızlar forma giyemeyecek! Yok böyle bir liste...

ODYSSEAS VLACHODIMOS
Ülkesi: Yunanistan
Takımı: Benfica
ODYSSEAS VLACHODIMOS
Ülkesi: Yunanistan
Takımı: Benfica
EMIL FORSBERG
Ülkesi: İsveç
Takımı: RB Leipzig
STEFAN SAVIC
Ülkesi: Karadağ
Takımı: Atletico Madrid
MARTIN ODEGAARD
Ülkesi: Norveç
Takımı: Arsenal
CLAUDIO BRAVO
Ülkesi: Şili
Takımı: Real Betis
JORGINHO
Ülkesi: İtalya
Takımı: Chelsea
FALCAO
Ülkesi: Kolombiya
Takımı: Rayo Vallecano
YERRY MINA
Ülkesi: Kolombiya
Takımı: Everton
MARCO VERRATTI
Ülkesi: İtalya
Takımı: PSG
PATRIK SCHICK
Ülkesi: Çekya
Takımı: Bayer Leverkusen
EDMOND TAPSOBA
Ülkesi: Burkina Faso
Takımı: Bayer Leverkusen
DAVID ALABA
Ülkesi: Avusturya
Takımı: Real Madrid
FRANK KESSIE
Ülkesi: Fildişi Sahili
Takımı: Barcelona
MILAN SKRINIAR
Ülkesi: Slovenya
Takımı: Inter
ARTURO VIDAL
Ülkesi: Şili
Takımı: Flamengo
HAKAN ÇALHANOĞLU
Ülkesi: Türkiye
Takımı: Inter
MUHAMMED SALAH
Ülkesi: Mısır
Takımı: Liverpool
STEVAN JOVETIC
Ülkesi: Karadağ
Takımı: Hertha Berlin
JAN OBLAK
Ülkesi: Slovenya
Takımı: Atletico Madrid
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Ülkesi: Türkiye
Takımı: Leicester City
LUIS DIAZ
Ülkesi: Kolombiya
Takımı: Liverpool
WILFRED NDIDI
Ülkesi: Nijerya
Takımı: Leicester City
ALESSANDRO BASTONI
Ülkesi: İtalya
Takımı: Inter
CENGİZ ÜNDER
Ülkesi: Türkiye
Takımı: Marsilya
ANDREW ROBERTSON
Ülkesi: İskoçya
Takımı: Liverpool
FEDERICO CHIESA
Ülkesi: İtalya
Takımı: Juventus
VICTOR OSIMHEN
Ülkesi: Nijerya
Takımı: Napoli
ERLING HAALAND
Ülkesi: Norveç
Takımı: Manchester City
RIYAD MAHREZ
Ülkesi: Cezayir
Takımı: Manchester City
ALEXANDER ISAK
Ülkesi: İsveç
Takımı: Newcastle United
LEON BAILEY
Ülkesi: Jamaika
Takımı: Aston Villa
SCOTT MCTOMINAY
Ülkesi: İskoçya
Takımı: Manchester United
MIGUEL ALMIRON
Ülkesi: Paraguay
Takımı: Newcastle United
DOMINIK SZOBOSZLAI
Ülkesi: Macaristan
Takımı: RB Leipzig
VICTOR LINDELOF
Ülkesi: İsveç
Takımı: Manchester United
VEDAT MURIQI
Ülkesi: Kosova
Takımı: Mallorca
NICOLO BARELLA
Ülkesi: İtalya
Takımı: Inter
ALEXIS SANCHEZ
Ülkesi: Şili
Takımı: Marsilya
ALEXANDER SORLOTH
Ülkesi: Norveç
Takımı: Real Sociedad
JUAN CUADRADO
Ülkesi: Kolombiya
Takımı: Juventus
MYKHAYLO MUDRYK
Ülkesi: Ukrayna
Takımı: Shakhtar Donetsk
DEJAN KULUSEVSKI
Ülkesi: İsveç
Takımı: Tottenham
MICHAEL ANTONIO
Ülkesi: Jamaica
Takımı: West Ham
GIORGI MAMARDASHVILI
Ülkesi: Gürcistan
Takımı: Valencia
GIANLUIGI DONNARUMMA
Ülkesi: İtalya
Takımı: PSG
KHVICHA KVARATSKHELIA
Ülkesi: Gürcistan
Takımı: Napoli
JAMES RODRIGUEZ
Ülkesi: Kolombiya
Takımı: Olympiakos
CIRO IMMOBILE
Ülkesi: İtalya
Takımı: Lazio
SANRO TONALI
Ülkesi: İtalya
Takımı: Milan
OLEKSANDR ZINCHENKO
Ülkesi: Ukrayna
Takımı: Arsenal