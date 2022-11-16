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DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Bu yıldızlar forma giyemeyecek! Yok böyle bir liste...

50 futbolcu, 20 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek. İşte birbirinden ünlü o futbolcuların yer aldığı isim listesi...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:17 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 17:11
2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

ODYSSEAS VLACHODIMOS

Ülkesi: Yunanistan
Takımı: Benfica

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

EMIL FORSBERG

Ülkesi: İsveç
Takımı: RB Leipzig

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

STEFAN SAVIC

Ülkesi: Karadağ
Takımı: Atletico Madrid

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

MARTIN ODEGAARD

Ülkesi: Norveç
Takımı: Arsenal

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

CLAUDIO BRAVO

Ülkesi: Şili
Takımı: Real Betis

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

JORGINHO

Ülkesi: İtalya
Takımı: Chelsea

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

FALCAO

Ülkesi: Kolombiya
Takımı: Rayo Vallecano

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

YERRY MINA

Ülkesi: Kolombiya
Takımı: Everton

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

MARCO VERRATTI

Ülkesi: İtalya
Takımı: PSG

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

PATRIK SCHICK

Ülkesi: Çekya
Takımı: Bayer Leverkusen

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

EDMOND TAPSOBA

Ülkesi: Burkina Faso
Takımı: Bayer Leverkusen

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

DAVID ALABA

Ülkesi: Avusturya
Takımı: Real Madrid

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

FRANK KESSIE

Ülkesi: Fildişi Sahili
Takımı: Barcelona

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

MILAN SKRINIAR

Ülkesi: Slovenya
Takımı: Inter

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

ARTURO VIDAL

Ülkesi: Şili
Takımı: Flamengo

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

HAKAN ÇALHANOĞLU

Ülkesi: Türkiye
Takımı: Inter

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

MUHAMMED SALAH

Ülkesi: Mısır
Takımı: Liverpool

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

STEVAN JOVETIC

Ülkesi: Karadağ
Takımı: Hertha Berlin

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

JAN OBLAK

Ülkesi: Slovenya
Takımı: Atletico Madrid

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Ülkesi: Türkiye
Takımı: Leicester City

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

LUIS DIAZ

Ülkesi: Kolombiya
Takımı: Liverpool

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

WILFRED NDIDI

Ülkesi: Nijerya
Takımı: Leicester City

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

ALESSANDRO BASTONI

Ülkesi: İtalya
Takımı: Inter

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

CENGİZ ÜNDER

Ülkesi: Türkiye
Takımı: Marsilya

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

ANDREW ROBERTSON

Ülkesi: İskoçya
Takımı: Liverpool

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

FEDERICO CHIESA

Ülkesi: İtalya
Takımı: Juventus

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

VICTOR OSIMHEN

Ülkesi: Nijerya
Takımı: Napoli

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

ERLING HAALAND

Ülkesi: Norveç
Takımı: Manchester City

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

RIYAD MAHREZ

Ülkesi: Cezayir
Takımı: Manchester City

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

ALEXANDER ISAK

Ülkesi: İsveç
Takımı: Newcastle United

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

LEON BAILEY

Ülkesi: Jamaika
Takımı: Aston Villa

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

SCOTT MCTOMINAY

Ülkesi: İskoçya
Takımı: Manchester United

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

MIGUEL ALMIRON

Ülkesi: Paraguay
Takımı: Newcastle United

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

DOMINIK SZOBOSZLAI

Ülkesi: Macaristan
Takımı: RB Leipzig

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

VICTOR LINDELOF

Ülkesi: İsveç
Takımı: Manchester United

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

VEDAT MURIQI

Ülkesi: Kosova
Takımı: Mallorca

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

NICOLO BARELLA

Ülkesi: İtalya
Takımı: Inter

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

ALEXIS SANCHEZ

Ülkesi: Şili
Takımı: Marsilya

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

ALEXANDER SORLOTH

Ülkesi: Norveç
Takımı: Real Sociedad

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

JUAN CUADRADO

Ülkesi: Kolombiya
Takımı: Juventus

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

MYKHAYLO MUDRYK

Ülkesi: Ukrayna
Takımı: Shakhtar Donetsk

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

DEJAN KULUSEVSKI

Ülkesi: İsveç
Takımı: Tottenham

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

MICHAEL ANTONIO

Ülkesi: Jamaica
Takımı: West Ham

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

GIORGI MAMARDASHVILI

Ülkesi: Gürcistan
Takımı: Valencia

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

GIANLUIGI DONNARUMMA

Ülkesi: İtalya
Takımı: PSG

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

KHVICHA KVARATSKHELIA

Ülkesi: Gürcistan
Takımı: Napoli

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

JAMES RODRIGUEZ

Ülkesi: Kolombiya
Takımı: Olympiakos

2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak 50 futbolcu!

CIRO IMMOBILE

Ülkesi: İtalya
Takımı: Lazio

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