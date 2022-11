Bu da oldu! Katar'da kiralık taraftar

Ev sahibi Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na beklenen ilgi olmadığı için taraftar kiraladı.



Her bir ülke için ayrı ayrı kiralanan Pakistanlı taraftarlar için Katar hükümeti taraftar başına günlük 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama imkanı sağladı. Ayrıca, kiralanan taraftarlara o ülkelerin formaları ve bayrakları da dağıtıldı.



Katar, kiralık taraftarlar ile birlikte tribünlerin boş kalma riskinin de önüne geçmiş oldu.



Öte yandan, maça birkaç saat kala tribünlerde hala boşluklar olursa çevredeki inşaatlardan yabancı işçiler ücretleri ödenerek tribünlere getirilecek.



"SOKAKLARDA TOPLU HALDE YÜRÜTÜLÜYORLAR"



Konuyla ilgili İngiliz The Express'e konuşan bir Katarlı, "Doha sokaklarında yürürken yüzlerce Brezilya forması giymiş Pakistanlı gördüm. Gün içerisinde 7 farklı ülke için sokaklarda toplu halde yürütülen Pakistanlılar gördüğüme yemin ederim." açıklamasını yaptı.



Yine The Express'e konuşan bir Katarlı, "Hepsi parası ödenen kiralık aktörler gibiler. Devlet hepsine para ödüyor." dedi.



"BOŞ TRİBÜNLERE OYNAMAKTAN İYİDİR"



Daha önce Katar'da oynayan Fransız futbolcular Edouard Rowlandson ve Youssef Krou, bu ülkede böyle bir uygulamanın olduğunu doğruladı.



Rowlandson, "Maçlarda tribünler dolu olsun diye inşaat işçilerine para ödeyip tribünlere getirirlerdi. Açıkçası utanç vericiydi ama boş tribünler önünde oynamaktansa birilerinin önünde oynamayı tercih ediyorduk." dedi.



"HER ORGANİZASYONDA VARLAR!"



Katar Kalkınma ve İstatistik Bakanlığı, Katarlılar'ın üçte ikisi 'Ücretli taraftarların tüm organizasyonlarda olmasının organizasyonlara gitmeme' gerekçesi olarak gösterildi.



İNGİLİZ 'CASUS' TARAFTARLAR



Katar'ın, bazı İngiliz taraftarlara da ülke hakkında olumlu yorumlar yapmaları için günlük 105 dolar, ücretsiz uçak biletleri ve 5 yıldızlı konaklama imkanı sunduğu ortaya çıkmıştı.