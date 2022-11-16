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2022 DÜNYA KUPASI: Çılgın rakam! FIFA para bilgisini açıkladı

FIFA'nın Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda elde edeceği gelir ve dağıtacağı para belli oldu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 10:54
FIFA'nın Dünya Kupası'nda dağıtacağı para belli oldu! İşte rakamlar...

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı.

FIFA'nın Dünya Kupası'nda dağıtacağı para belli oldu! İşte rakamlar...

Turnuvada mücadele edecek olan ülkeler, takım kadrolarını açıkladı.

FIFA'nın Dünya Kupası'nda dağıtacağı para belli oldu! İşte rakamlar...

Dünyanın en büyük futbolcularının sahne alacağı organizasyonda ne kadar para dağıtılacağı belli oldu.

FIFA'nın Dünya Kupası'nda dağıtacağı para belli oldu! İşte rakamlar...

Dünya Kupası'nı düzenleyen futbolun patronu FIFA, 4 milyar 666 milyon dolar yani yaklaşık olarak güncel kurla 86 milyar 822 milyon 528 bin TL gelir gelmesini bekliyor.

FIFA'nın Dünya Kupası'nda dağıtacağı para belli oldu! İşte rakamlar...

AYAKBASTI PARASI 1.5 MİLYON DOLAR

Bu gelirlerin büyük bir kısmını ise televizyon yayın hakları oluşturuyor.

FIFA'nın Dünya Kupası'nda dağıtacağı para belli oldu! İşte rakamlar...

TV yayın haklarında gelecek olan para 2 milyar 460 milyon dolar (45 milyar 774 bin TL).

FIFA'nın Dünya Kupası'nda dağıtacağı para belli oldu! İşte rakamlar...

Bu da toplam gelirin yarısından fazlasına tekamül ediyor.

FIFA'nın Dünya Kupası'nda dağıtacağı para belli oldu! İşte rakamlar...

Pazarlamadan gelecek olan para ise 1 milyar 363 milyon dolar (25 milyar 362 milyon TL).

FIFA'nın Dünya Kupası'nda dağıtacağı para belli oldu! İşte rakamlar...

FIFA'nın organizasyon için yatıracağı miktar da yaklaşık olarak 843 milyon dolar (15 milyar 686 milyon TL).

FIFA'nın Dünya Kupası'nda dağıtacağı para belli oldu! İşte rakamlar...

2022 Dünya Kupası'na katılan 32 takıma da 1 milyon 500 bin dolar ayak bastı parası verilecek.

FIFA'nın Dünya Kupası'nda dağıtacağı para belli oldu! İşte rakamlar...

Toplamda dağıtılacak ödül ise 440 milyon dolar.

FIFA'nın Dünya Kupası'nda dağıtacağı para belli oldu! İşte rakamlar...

ŞAMPİYON KASASINI DOLDURACAK

Dünya Kupası'nı kazanan takım, 42 milyon dolar (781 milyon TL) ödül alacak.

FIFA'nın Dünya Kupası'nda dağıtacağı para belli oldu! İşte rakamlar...

Finalde kaybeden ve ikinci olan ülke ise; 30 milyon doları (558 milyon TL) kasasına koyacak.

FIFA'nın Dünya Kupası'nda dağıtacağı para belli oldu! İşte rakamlar...

Organizasyonda üçüncü olan takım 27 milyon dolar (502 milyon TL), turnuvanın dördüncüsü de 25 milyon dolar (465 milyon TL) ödül almaya hak kazanacak.

FIFA'nın Dünya Kupası'nda dağıtacağı para belli oldu! İşte rakamlar...

FIFA Başkanı Infantino ise 5 milyardan fazla insan tarafından bu turnuvanın izleneceğini ve bunun bir rekor olacağını söyledi.

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