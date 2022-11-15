Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."

Galatasaray'ın FIFA 2022 Dünya Kupası'nda görev yapacak Uruguaylı futbolcularından Fernando Muslera, kupayı hedeflediklerini söyledi.
Galatasaray'ın FIFA 2022 Dünya Kupası'nda görev yapacak Uruguaylı futbolcularından Fernando Muslera, kupayı hedeflediklerini söyledi.
GS TV'ye açıklamalarda bulunan Uruguaylı oyunculardan Muslera, kariyerindeki 4. kez dünya kupasında forma giyeceğini belirterek, "Bununla inanılmaz gurur duyuyorum.
En yüksek noktaya gelebilmeyi istiyoruz.
Bu futbol dünyasında kazanabileceğiniz en önemli kupa.
Dört yıldız var bizde.
1950'den beri kazanamadık fakat çok iyi bir şekilde çalışıyoruz.
Bütün hayallerimiz bunu tekrar kazanma odaklı." diye konuştu.
Zor bir grupta yer aldıklarını söyleyen Muslera, "Grubumuzda 2018'de elediğimiz Gana var, diğer takımlarla da daha önceden oynamıştık.
Fiziksel olarak kendilerini geliştirmiş, hızlı ve ofansif oynayan takımlara karşı mücadele edeceğiz.
Daha önce oynadığımız için bunun bir avantajı var.
Onlarla mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
Türklerin de kendilerini destekleyeceğini ifade eden tecrübeli oyuncu, "Türkiye'den de destek hissedeceğimizi biliyoruz.
Bu da çok hoşumuza gidiyor.
Bu desteği hissederek oynamak bize çok mutluluk verecek." dedi.
2022 Katar Dünya Kupası, 20 Kasım Pazar günü başlayacak.