Haberler Dünya Kupası 2022 Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."

Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."

Galatasaray ve Uruguay'ın kaptanı Fernando Muslera, 2022 Katar Dünya Kupası öncesi Galatasaray'ın resmi yayın organına açıklamalarda bulundu. Muslera, yaptığı açıklamada kupayı hedeflediklerini söylerken, Türk futbolseverler hakkında da konuştu. İşte o sözler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 14:07
Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."

Galatasaray'ın FIFA 2022 Dünya Kupası'nda görev yapacak Uruguaylı futbolcularından Fernando Muslera, kupayı hedeflediklerini söyledi.

Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Uruguaylı oyunculardan Muslera, kariyerindeki 4. kez dünya kupasında forma giyeceğini belirterek, "Bununla inanılmaz gurur duyuyorum.

Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."

En yüksek noktaya gelebilmeyi istiyoruz.

Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."

Bu futbol dünyasında kazanabileceğiniz en önemli kupa.

Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."

Dört yıldız var bizde.

Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."

1950'den beri kazanamadık fakat çok iyi bir şekilde çalışıyoruz.

Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."

Bütün hayallerimiz bunu tekrar kazanma odaklı." diye konuştu.

Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."

Zor bir grupta yer aldıklarını söyleyen Muslera, "Grubumuzda 2018'de elediğimiz Gana var, diğer takımlarla da daha önceden oynamıştık.

Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."

Fiziksel olarak kendilerini geliştirmiş, hızlı ve ofansif oynayan takımlara karşı mücadele edeceğiz.

Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."

Daha önce oynadığımız için bunun bir avantajı var.

Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."

Onlarla mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."

Türklerin de kendilerini destekleyeceğini ifade eden tecrübeli oyuncu, "Türkiye'den de destek hissedeceğimizi biliyoruz.

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