Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

2022 Katar Dünya Kupası öncesi Portekiz Milli Takımı'nda flaş bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajı sonrası Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes, Ronaldo'nun uzattığı eli sıkmadı. Portekiz Milli Takımı'nın resmi hesabından yayınlanan video sonrası ortalık karıştı. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 12:15
Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da olup bitenlerle ilgili dünyanın gündemine bomba gibi düşen ve hakkında milyonlarca tweet atılan röportajı sonrası yeni gelişmeler yaşandı.

Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

Ronaldo röportajının ardından Portekiz Milli takımı kampta buluşurken ManU'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes'in kampa girişi sırasında Ronaldo'ya karşı soğuk davranması tepki çekti.

Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

Takipçileri Bruno Fernandes'in paylaşımlarının altını "Ronaldo'ya saygı göstermesi" uyarılarıyla doldurdu.

Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

CRISTIANO RONALDO TAŞLARI YERİNDEN OYNATTI
Manchester United'da yeni teknik direktör Eric Ten Hag'ın kendisini yedek soyundurma ve 85. dakika sonrası küçük düşürücü oyuna alma girişimlerinin ardından ilk kez konuşan Ronaldo Ten Hag'a saygı duymadığını, çünkü Ten Hag'ın kendisine saygı duymadığını söyledi.

Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

Cristiano ayrıca Manchester United patronlarının kulübü önemsemediğini tesislerin yıllar önce bıraktığı gibi kaldığını ve bir marketing gözüyle bakıldığını aktarmıştı.

Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

BRUNO'DAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
Sansasyonel röportajı sonrasında Dünya Kupası'nda forma giyecekleri Portekiz Milli Takımı kampının yolunu tutan Cristiano Ronaldo burada ilk antrenman öncesinde arkadaşlarını beklerken içeriye giren Bruno Fernandes'in önce Ronaldo'nun uzattığı elini tutmadığı, ardından da yüzüne bakmadan soğuk bir selamlama yaptığı görüldü.

Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

FUTBOLSEVERLER ÇILDIRDI; RONALDO'YA SAYGI DUY!
Ronaldo'ya yönelik tavrı sonrasında Futbol severler adeta Bruno Fernandes'in instagram profiline baskın yaptı. Tüm paylaşımlarının altına yüzlerce yorum yapan kullanıcılar Bruno Fernandes'e Ronaldo'ya saygı duyması uyarılarında bulundu.

Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

Dünya Kupası turnuvasında da böylesi tavırlar görmek istemediklerini belirtti.

Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

İşte Bruno Fernandes'e kaptan Cristiano Ronaldo'ya yaptığı hareket sonrası gelen yorumlardan bazıları;

Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

- Ronaldo senin zayıf ayaklı kariyerinden daha büyük! Biraz saygılı ol!

Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

- 3 Ballon d'Or kazanıyormuş gibi davranıyorsun. Cr7'nin senin büyüğün olduğunu unutma. Cr7 bir efsanedir ve 50 yıldan sonra insanlar onu efsane olarak hatırlayacak. Onun ayaklarını öp!

Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

- Asla uzun süre kulüp kaptanı olamazsın. Dünya efsanesi CR7'ye saygılı ol ve önce kendine bak! Dünya Kupası için git ve sorumlu olmayı öğren.

Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

- Ronaldo'nun ayakkabıları senin kariyerinden daha büyük. Akıllı ol

Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

- Kulübün ve ülken için Ronaldo'nun yaptıklarının yarısını bile yapmadın. Saygı duymayı öğren.

Dünya Kupası öncesi Portekiz'de ortalık karıştı! Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo...

- Hey Bruno! Ronaldo'nun yanında kim olduğunu biliyor musun? Hiç!

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