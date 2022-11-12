2022 Dünya Kupası'nda Katar'da ünlüler geçidi! Lionel Messi, Neymar...

Neymar- Brezilya
Andre Onana- Kamerun
Neymar- Brezilya
Andre Onana- Kamerun
Maya Yoshida-Japonya
Alphonso Davies- Kanada
Andre Ayew- Gana
Dusan Tadić- Sırbistan
Robert Lewandowski- Polonya
Fenomen Ronaldo
Brezilya'nın efsane futbolcularından biri olan Fenomen Ronaldo daha önce Dünya Kupası'nı iki kere kazandı.
2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak top
Galli yıldız Gareth Bale, Dünya Kupası'nda ilk defa boy gösterecek.
Neymar'ın kariyerinde Dünya Kupası bulunmuyor.
Dusan Tadic'in Sırbistan forması ile 90 maçta 18 golü bulunuyor.
Daha önce Fenerbahçe ile Süper Lig'de boy gösteren André Ayew, Gana formasını 107 defa giydi.
Lionel Messi- Arjantin
35 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası'nda şampiyon olup milli takım forması ile kariyerindeki eksik parçayı tamamlamak istiyor.