Haberler Dünya Kupası 2022 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da ünlüler geçidi! Lionel Messi, Neymar...

2022 Dünya Kupası'nda Katar'da ünlüler geçidi! Lionel Messi, Neymar...

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Turnuvanın düzenleneceği Katar'da yıldız futbolcuların resimleri ile duvarlar ve binalar süslendi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 16:43
Yıldız oyuncular Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar sokaklarında

Neymar- Brezilya

Andre Onana- Kamerun

Yıldız oyuncular Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar sokaklarında

Maya Yoshida-Japonya

Alphonso Davies- Kanada

Yıldız oyuncular Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar sokaklarında

Andre Ayew- Gana

Dusan Tadić- Sırbistan

Robert Lewandowski- Polonya

Yıldız oyuncular Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar sokaklarında

Gareth Bale- Galler

Yıldız oyuncular Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar sokaklarında

Manuel Neuer- Almanya

Yıldız oyuncular Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar sokaklarında

Sadio Mane- Senegal

Yıldız oyuncular Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar sokaklarında

Galli yıldız Gareth Bale, Dünya Kupası'nda ilk defa boy gösterecek.

Yıldız oyuncular Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar sokaklarında

Neymar'ın kariyerinde Dünya Kupası bulunmuyor.

Yıldız oyuncular Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar sokaklarında

Dusan Tadic'in Sırbistan forması ile 90 maçta 18 golü bulunuyor.

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