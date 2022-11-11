Haberler Dünya Kupası 2022 2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

Futbolseverler, Dünya Kupası için nefeslerini tuttu. 20 Kasım'da ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynayacak karşılaşma ile başlayacak turnuva 18 Aralık'ta sona erecek. Peki, Türkiye'de oynayan ve daha önce forma giymiş hangi yıldız futbolcular bu kupada milli takımları için sahne alacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 16:53 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 17:03
2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

Takvim'in derlediği habere göre, Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Katar, Ekvador, Senegal ve Hollanda mücadele edecek. Fenerbahçe forması giyen Süper Lig'in gol kralı Enner Valencia Ekvador formasıyla Katar'da yer alacak. Senegal'de ise Alanyaspor'dan golcü Famara Diedhiou ter dökecek.

2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

B Grubu'nda İngiltere, İran, ABD ve Galler bir üst tur için kapışacak. Amerika Birleşik Devletleri takımının kadrosunda Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright forma giyecek. ABD'de ayrıca bir dönem Galatasaray forması giyen DeAndre Yedlin de top koşturacak.

2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

C Grubu'nda favorilerden Arjantin ile birlikte Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan yer alıyor. Bu grupta Türkiye'den herhangi bir futbolcu katılmayacak.

2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

D Grubu'nu son şampiyon Fransa'nın yanı sıra Avustralya, Danimarka ve Tunus oluşturuyor.

2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

Avustralya Milli Takımı'nda, daha önce Türkiye'de Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Giresunspor formaları giyen Aziz Behich yer alacak.

2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

Danimarka takımında Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson ile Trabzonspor'dan Jens Stryer Larsen top koşturacak.

2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

E Grubu'nda Almanya, İspanya, Japonya ve Kosta Rika mücadele edecek. Bu grupta eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo 36 yaşında Japonya forması için mücadele edecek. Ayrıca, Konyaspor'un 30 yaşındaki stoper Francisco Calvo'da Kosta Rika forması ile ter dökecek.

2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

F Grubu'nda son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile birlikte Belçika, Kanada ve Fas yer alacak. Fas Milli Takımı'nda Beşiktaş'ın 32 yaşındaki stoperi Romain Saïss yer alıyor. Ayrıca Hırvatistan'da siyah-beyazlı eski oyuncu Domagoj Vida bulunuyor.

2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

Belçika'da Fenerbahçe'den Michy Batshuayi ve Galatasaray'dan Dries Mertens forma bekleyecek.

2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

G Grubu'nda kupayı 5 kez müzesine götüren Brezilya ile İsviçre, Kamerun ve Sırbistan oynayacak. Brezilya'da eski Galatasaraylı Alex Telles forma giyecek.

2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

İsviçre'de Galatasaray'da kiralık oynayan Haris Seferovic top koşturacak.

2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

Kamerun'da ise Beşiktaşlı Kevin N'Koudou ile eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar yer alacak.

2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

H Grubu'nda Uruguay, Portekiz, Güney Kore ve Gana yer alacak. Uruguay'da Galatasaray'ın efsanesi Fernando Muslera kaleyi koruyacak.

2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

Sarı-kırmızılılardan Lucas Torreira ve Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez de Uruguay formasını giyecek.

2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

Güney Kore'de eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae yer alacak.

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