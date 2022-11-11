2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

Takvim'in derlediği habere göre, Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Katar, Ekvador, Senegal ve Hollanda mücadele edecek. Fenerbahçe forması giyen Süper Lig'in gol kralı Enner Valencia Ekvador formasıyla Katar'da yer alacak. Senegal'de ise Alanyaspor'dan golcü Famara Diedhiou ter dökecek.
B Grubu'nda İngiltere, İran, ABD ve Galler bir üst tur için kapışacak. Amerika Birleşik Devletleri takımının kadrosunda Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright forma giyecek. ABD'de ayrıca bir dönem Galatasaray forması giyen DeAndre Yedlin de top koşturacak.
C Grubu'nda favorilerden Arjantin ile birlikte Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan yer alıyor. Bu grupta Türkiye'den herhangi bir futbolcu katılmayacak.