2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den kimler katılacak? İşte geçmişten günümüze o futbolcular...

E Grubu'nda Almanya, İspanya, Japonya ve Kosta Rika mücadele edecek. Bu grupta eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo 36 yaşında Japonya forması için mücadele edecek. Ayrıca, Konyaspor'un 30 yaşındaki stoper Francisco Calvo'da Kosta Rika forması ile ter dökecek.