Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

"KULÜP GELİŞİYOR"

Bununla beraber Fenerbahçe'denin, Jorge Jesus ile beraber UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısından da söz edilirken, Süper Lig'de de lider konumda bulunduğu hatırlatıldı ve "Bu sezon, Türkiye'nin ünlü kulübü gelişiyor." denildi.