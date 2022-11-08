Haberler Dünya Kupası 2022 Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, bu sezon attığı gollerle takımını zirvede tutmaya devam ederken, Sivasspor maçında penaltıdan bulduğu golle takımına galibiyeti getirmişti. Maç sonrası Ekvador'un 2022 Dünya Kupası rakiplerinden Hollanda'da Valencia'nın performansı, gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 12:32
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

Fenerbahçeli Enner Valencia, sezona adeta rüya gibi başladı.

Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

Ekvadorlu yıldız, Jorge Jesus yönetiminde form grafiğini üst seviyeye çekti.

Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

Fenerbahçe öncesinde Premier Lig'de de oynayan Enner Valencia, kariyerinin en iyi zamanlarını yaşıyor.

Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

Jorge Jesus'un forvet rotasyonunda adeta vazgeçilmez hale gelen Valencia, son olarak oynanan Sivas maçında ağları havalandırdı.

Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

Fenerbahçe, 10 kişi kalmasına karşın Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı.

Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

Maç sonrası 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador'un rakibi olan Hollanda'da, gündem yıldız golcü oldu.

Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

Bununla beraber, Ersun Yanal ile yaşanan şampiyonluk sonrası sarı lacivertlilerin ilk kez şampiyonluğa bu kadar inandığı ifade edildi.

Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

"KULÜP GELİŞİYOR"
Bununla beraber Fenerbahçe'denin, Jorge Jesus ile beraber UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısından da söz edilirken, Süper Lig'de de lider konumda bulunduğu hatırlatıldı ve "Bu sezon, Türkiye'nin ünlü kulübü gelişiyor." denildi.

Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

EKVADOR'UN EN BÜYÜK SİLAHI: ENNER!
2022 Katar Dünya Kupası'nda Ekvador, A Grubu'nda yer alacak.

Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

Enner Valencia'nın en büyük gol silahı olduğu Ekvador, Katar, Senegal ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

Ekvador, ilk maçını 20 Kasım'da, turnuvaya ev sahipliği yapan Katar ile oynayacak.

Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

Valencia'nın takımı daha sonra, 25 Kasım'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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