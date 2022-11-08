Hollanda'yı Enner Valencia korkusu sardı: Dikkat!

Fenerbahçeli Enner Valencia, sezona adeta rüya gibi başladı.
Fenerbahçeli Enner Valencia, sezona adeta rüya gibi başladı.
Ekvadorlu yıldız, Jorge Jesus yönetiminde form grafiğini üst seviyeye çekti.
Fenerbahçe öncesinde Premier Lig'de de oynayan Enner Valencia, kariyerinin en iyi zamanlarını yaşıyor.
Jorge Jesus'un forvet rotasyonunda adeta vazgeçilmez hale gelen Valencia, son olarak oynanan Sivas maçında ağları havalandırdı.
Fenerbahçe, 10 kişi kalmasına karşın Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı.
ENNER VALENCIA: DİKKAT!
Hollanda basını, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı müsabakaya geniş yer ayırdı.
Haberde, "Fenerbahçe, yıllar sonra ilk kez lig şampiyonluğunu hayal ediyor. Hollanda'nın Dünya Kupası'ndaki rakibi Ekvador'un gözdesi Enner Valencia'nın golüyle Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup etti." denildi.
Bununla beraber, Ersun Yanal ile yaşanan şampiyonluk sonrası sarı lacivertlilerin ilk kez şampiyonluğa bu kadar inandığı ifade edildi.
"KULÜP GELİŞİYOR"
Bununla beraber Fenerbahçe'denin, Jorge Jesus ile beraber UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısından da söz edilirken, Süper Lig'de de lider konumda bulunduğu hatırlatıldı ve "Bu sezon, Türkiye'nin ünlü kulübü gelişiyor." denildi.
EKVADOR'UN EN BÜYÜK SİLAHI: ENNER!
2022 Katar Dünya Kupası'nda Ekvador, A Grubu'nda yer alacak.
Enner Valencia'nın en büyük gol silahı olduğu Ekvador, Katar, Senegal ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Ekvador, ilk maçını 20 Kasım'da, turnuvaya ev sahipliği yapan Katar ile oynayacak.
Ekvador, grubun son maçını 29 Kasım'da Senegal ile oynayacak.