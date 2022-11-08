Haberler Dünya Kupası 2022 Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 15:56 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 15:57
Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Ayağındaki sakatlık nedeniyle ABD'de ameliyat edilen Ghezzal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve Doktor Amedola olmak üzere iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok değerliydi. Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

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