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Brezilya’nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

Katar 2022 Dünya Kupası'nın favroilerinden olan Brezilya, turnuva kadrosunu duyurdu. İşte yıldızlarla dolu 26 kişilik o kadro...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 20:09
Brezilya’nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

Brezilya'nın, 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler turnuvaya katılacağı kadroları açıklamaya başladı. 5 kez Dünya Kupası'nı kazanarak bu alanda zirvede olan Güney Amerika ülkesinin yıldızlarla dolu kadrosu dikkat çekiyor.
Teknik Direktör Tite, 26 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton
Defens: Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, Bremer
Kanatlar: Danilo, Dani Alves, Alex Sandro, Alex Telles
Orta sahalar: Casemiro, Fabinho, B.Guimaraes, Fred, Lucas Paqueta, Everton Ribeiro
Forvetler: Neymar, Vinicius Jr., Gabriel Jesus, Antony, Raphinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Pedro.

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