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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 2022 Dünya Kupası'na güvenlik desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Katar'da 20 Kasım'da başlayacak FIFA 2022 Dünya Kupasında yerli ve milli imkanlarla üretilen MİLGEM TCG Burgazada'nın yanı sıra KBRN, patlayıcı madde keşif imha, bomba arama ve dronsavar timleriyle görev alacak.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 13:24
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 2022 Dünya Kupası'na güvenlik desteği

Dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan FIFA 2022 Dünya Kupasının güvenliğine Mehmetçik de katkı sağlayacak.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen MİLGEM TCG Burgazada'nın yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) savunma, Patlayıcı Madde Keşif İmha (PMKİ), bomba arama ve dronsavar timlerinin de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Katar'da 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupasında görev yapacak.

1 milyondan fazla kişinin Katar'da bulunacağı, dünyanın en çok izlenen spor organizasyonları arasında yer alan Dünya Kupasında güvenliğin sağlanmasına yönelik hazırlıklar bir süre önce başladı.

Katar hükümeti, dost ve müttefik ülkelerden, silahlı kuvvetlere ait unsurlarla organizasyonun güvenliğine katkıda bulunmalarını talep etti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden gelen olumlu yanıtların ardından Katar'ın ev sahipliğinde toplantılar yapıldı.

Bunların sonucunda Katar Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlamak üzere Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan'ın katılımıyla Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerenin Genel Kurul'da kabulünün ardından Katar FIFA 2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı için görevlendirilen yerli ve milli imkanlarla üretilen TCG Burgazada 10 Ekim'de İzmir'den seyrine başladı.

31 Ekim'de personeliyle Katar'a ulaşan TCG Burgazada Um el-Havl Deniz Üssü'nde Katar Deniz Kuvvetleri tarafından törenle karşılandı.

Bunların yanı sıra harekat kapsamında KBRN savunma bölüğü, PMKİ, bomba arama ve dronsavar timi de geçen ayın sonunda Katar'ın başkenti Doha'ya giderek çalışmalarına başladı.

Organizasyonun güvenliğinin sağlanması maksadıyla hayata geçirilen Birleşik Müşterek Görev Kuvveti, oluşturulan koordinasyon merkezinden sevk ve idare edilecek.

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