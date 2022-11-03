Arjantin'de ünlü taraftar grubu Ultras'dan flaş açıklama! Lionel Messi'yi sakatlayacak oyuncu...

2022 Dünya Kupası öncesi Lionel Messi için flaş bir açıklama yapıldı. Arjantin'in ünlü taraftar grubu Ultras, Dünya Kupası öncesi Lionel Messi'yi sakatlayacak futbolcuya ölüm tehditleri savurdu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala, kupayı en son 1986 yılında müzesine götürmeyi başaran Arjantin, hasrete son vermek istiyor.

"LIONEL MESSI'Yİ SAKATLAYANI ÖLDÜRÜRÜZ"

Dünya Kupası'ndaki şüphesiz en büyük kozu yıldız oyuncu Lionel Messi olan Arjantin'de ünlü taraftar grubu Ultras'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ultras yaptığı açıklamada Messi'yi Dünya Kupası öncesi sakatlayan herhangi bir oyuncunun hayatının tehlikede olduğunu söylerken, "Dünya Kupası öncesi Messi'yi sakatlayan herhangi bir oyuncunun hayatı tehlikededir. Herkes ona dikkatli davransın. 37 yıldır dünya kupasını kazanamadık, Messi bunu başarabilecek tek isim. Bu bir uyarı değil, tehdittir." ifadelerini kullandı.

ARJANTİN'İN 36 YILLIK KUPA HASRETİ

Dünya Kupası'nı en son 1986'da Diego Armando Maradona'yla kazanan Arjantin, 37 yılı bulan hasreti 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sonlandırmak istiyor. Arjantin 1990 ve 2014'te final oynamış ancak iki finalde de Almanya'ya yenilmiş ve kupayı kaybetmişti. En son 1986'da kazandı.

Dünya Kupası'nı en son 1986'da Diego Armando Maradona'yla kazanan Arjantin, 37 yılı bulan hasreti 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sonlandırmak istiyor. Arjantin 1990 ve 2014'te final oynamış ancak iki finalde de Almanya'ya yenilmiş ve kupayı kaybetmişti.

1000. MAÇINI DÜNYA KUPASI FİNALİNDE OYNAYABİLİR

Ayrıca Lionel Messi, futbol kariyerinin 1000. maçını Dünya Kupası finalinde oynayabilir. Arjantinli yıldız oyuncu bu istatistiğin gerçekleşmesi adına Paris Saint Germain ile son lig maçında forma giymeyecek.