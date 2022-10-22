Katar son değil

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için geri sayıma geçilirken; gözlerin üzerinde olduğu Lionel Messi'den bir açıklama daha geldi. 'Benim için son Dünya Kupası' olacak ifadeleri ile ilgili konuşan Arjantinli yıldız, "Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Geçen yıl PSG'de olduğundan daha iyi durumdayım. Son Dünya Kupası açıklamasını yapmamın nedeni yaş sorunuydu. Milli Takım'da devam edip etmeyeceğimi Dünya Kupası'ndan sonra hep birlikte göreceğiz" ifadeleriyle açık kapı bıraktı. Kupaya ilişkin de konuşan 35 yaşındaki yıldız, "Beni şampiyon gören bir nesil var. Dünya Kupası'nda bana sonuna kadar destek olacaklarını hissediyorum" dedi.