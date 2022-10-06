Haberler Dünya Kupası 2022 Lionel Messi resmen açıkladı! "Son turnuvam olacak"

Lionel Messi resmen açıkladı! "Son turnuvam olacak"

Arjantin ve Paris Saint Germain'in (PSG) dünyaca ünlü starı Lionel Messi, hakkında merak edilen önemli bir soruyu cevapladı. Messi yaptığı konuşmada, Katar'daki Dünya Kupası'nın kendisinin son turnuvası olacağını açıkladı. İşte o sözler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 19:39
Lionel Messi resmen açıkladı! "Son turnuvam olacak"

PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, özel bir röportajda açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki futbolcu, Katar'daki Dünya Kupası'nın "kesinlikle" son Dünya Kupası olacağını söyledi.

Messi, "Evet, kesinlikle benim için son Dünya Kupası. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Bu sezon kesinlikle çok iyi bir sezon öncesi geçirdim. Geçen yıl her şey ters gittiği için bunu yapamamıştım. Geçen sezon antrenmanlara geç başlamıştım, geri döndüğümde de sakatlandım" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası için heyecanlı olduğunu ve günleri saydığını kaydeden yıldız isim, favori olup olmadıkları yönünde gelen soruya ise, "Her şeyin iyi olması nedeniyle çok iyi bir noktaya geldik. Ama Dünya Kupası'nda her şey olabilir. Tüm maçlar zor, bu yüzden Dünya Kupası bu kadar özel çünkü favoriler her zaman kazananlar değil. Büyük aday mıyız, bilmiyorum, ama Arjantin kendi içinde tarihi sebebiyle bir adaydır ama bence favori değiliz. Bizim üzerimizde takımlar var" diye konuştu.

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