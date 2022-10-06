Haberler Dünya Kupası 2022 Kyle Walker Dünya Kupası'nda yer almayabilir!

Kyle Walker Dünya Kupası'nda yer almayabilir!

Manchester City'nin yıldız defans oyuncularından Kyle Walker kasık sakatlanması sonrasında ameliyat geçirdi. Futbolcunun sağlık durumu 2022 Dünya Kupası için akıllarda soru işareti bırakmış durumda.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 16:41
Kyle Walker Dünya Kupası'nda yer almayabilir!

The Sun'da yer alan habere göre Walker'ın ani sakatlığı Gareth Southgate'in İngiltere'nin Katar'daki planlarına büyük bir darbe vurucak gibi görünüyor. İngiliz ekiplerinden Manchester City yaptığı açıklamada futbolcularına geçmiş olsun dileklerini iletti ve "Kyle Walker, Pazar günü Manchester United'ı 6-3 yendiğimiz maçın ilk yarısında kasık bölgesinden sakatlık geçirdikten sonra ameliyat oldu. Ameliyat başarılı geçti. Manchester City'deki herkes Kyle'a acil şifalar diliyor" ifadelerine yer verdi.

Walker ameliyatın ardından hastanede bir fotoğraf paylaştı ve "Oyuncular olarak sakatlıkların oyunun bir parçası olduğunu kabul etmeliyiz. Salı günkü ameliyatım başarılı geçti ve iyileşmek için çabalayacağım. Takım arkadaşlarıma her gün elimden geldiğince destek olacağım. Tüm güzel dilekleriniz için bir kez daha teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Ameliyattan önce ise başarılı teknik adam Pep Guardiola, Walker'ın altı haftadan önce sahalara dönüp dönmeyeceği konsunda emin olmadığını aktardı ve "Ne kadar sürer Bilmiyorum. Doktorlarla konuşmamız lazım. Dünya Kupası Oyuncular için önemli ama ne olacağını şu an kestiremiyorum''şeklinde konuştu.

Walker, İngiltere Milli Takım'ı ile 70 karşılaşmaya çıkarken son üç büyük uluslararası turnuvanın her birinde forma terletme başarısı gösterdi.

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