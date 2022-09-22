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2022 Dünya Kupası öncesi Katar'dan flaş karar! Ülkeye giriş yasaklanıyor

1 Kasım - 23 Aralık tarihleri arasında oynanacak FIFA Dünya Kupası öncesi, Katar'dan önemli bir karar geldi. Buna göre Katar, ülkeye ziyaretçi girişini askıya alacak.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 12:30
2022 Dünya Kupası öncesi Katar'dan flaş karar! Ülkeye giriş yasaklanıyor

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, 20 Kasım'da başlayacak 2022 Dünya Kupası sürecinde ülkeye giriş ve çıkışlarla ilgili prosedürlerin ayrıntılarını Doha'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Yeni uygulamalar kapsamında Dünya Kupası için "Hayya" isimli özel kimlik kartı taşıyanların Katar'a girişlerine izin verileceği belirtildi.

Hayya Kart, Dünya Kupası için gelen bilet sahiplerini belirlemek ve onların Katar deneyimlerini artırmaya yönelik çeşitli hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak için kullanılacak.

Dünya Kupası süresi boyunca Katar vatandaşları, çalışma vizesi taşıyanlar, Körfez ülkelerinin vatandaşları ve insani durumların, Hayya Kart uygulamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Katar'da 20 Kasım -18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası, milli takımlar düzeyinde futbol dünyasının en büyük ve önde gelen turnuvası olarak kabul ediliyor.

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