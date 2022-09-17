Haberler Haberler Beşiktaşlı Atiba'ya Dünya Kupası müjdesi! "Birini istiyorsak..."

Beşiktaşlı Atiba'ya Dünya Kupası müjdesi! "Birini istiyorsak..."

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson için Kanada Milli Takım Teknik Direktörü John Herdman açıklamalarda bulundu. Herdman yaptığı konuşmada, Atiba Hutchinson'ı dört gözde beklediğini ifade etti. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 11:45
Beşiktaşlı Atiba'ya Dünya Kupası müjdesi! "Birini istiyorsak..."

Kanada Teknik Direktörü John Herdman, takım kaptanı Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'un sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Dünya Kupası öncesi Katar ve Uruguay ile karşı karşıya gelecek olan Kanada'nın hocası Herdman, Atiba'nın iyileşmesini dört gözle beklediklerini söyledi. Herdman açıklamasında, "Dünya Kupası'na giderken kadromuzda görmek isteyeceğimiz biri varsa o da Atiba'dır. Bizim için çok şey ifade ediyor. Bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Durumunu görmek için yakında Türkiye'ye gideceğim" diye konuştu.

Kemik ödemi nedeniyle 2 aydır tedavi gören Atiba Hutchinson'un Ekim sonuna kadar sahalara dönmesi bekleniyor. Öte yandan deneyimli oyuncunun bacağına fazla yük bindirmeden kondisyonunu hazır tutmak için bireysel çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

Kanada Milli Takımı'nın formasını 97 kez ile en fazla giyen isim olan ve ülkesinin futbol kahramanlarından biri olan 39 yaşındaki Atiba Hutchinson, 2004 yılından bu yana Milli formayı terletiyordu.

Bilindiği gibi Kanada, CONCACAF Elemeleri'ni geçerek 36 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmıştı.

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