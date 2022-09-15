Katar'a 2022 Dünya Kupası'ndan dev gelir! Beklenen rakam...

2022 FIFA Dünya Kupası'na 100 günden az bir süre kala, Katar'da dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri için hazırlıklar tamam.

1.5 MİLYON İNSAN BEKLENİYOR

Maçlar, izleyiciler için en üst düzey konfor vadeden 8 yüksek teknoloji stadyumda oynanacak. Bu tarihi turnuva için Katar'ı bir buçuk milyon insanın ziyaret etmesi bekleniyor. Bu da turizm ve yeme-içme sektörünü şahlandıracak.

20 MİLYAR DOLAR GELİR

Katar Dünya Kupası'nın ekonomisine kısa vadede 20 milyar dolar katkıda bulunmasını bekliyor ancak oluşturulan altyapının faydalarını on yıllarca görmeyi umut ediyor.

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası CEO'su Nasser El Kater, Dünya Kupası'ndan çok önce başlayan dünya standartlarında bir altyapı oluşturma çabalarının meyvelerini vereceğine inanıyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise "Bu kadar önceden bu kadar hazır olan başka bir ev sahibi görmemiştim. Bütün stadyumlar hazır. Otel ve yol anlamında altyapı tamamlanıyor. Yani Katar hazır. FIFA da hazır, dünya da. Pandemi ve diğer karmaşık zamanlardan sonra gerçekten yeniden bir araya gelmemiz gerekiyor." şeklinde konuşuyor.