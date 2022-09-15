Haberler Haberler Katar'a 2022 Dünya Kupası'ndan dev gelir! Beklenen rakam...

Katar'a 2022 Dünya Kupası'ndan dev gelir! Beklenen rakam...

Katar 2010 yılında Dünya Kupası'nı düzenleme hakkı kazandığında ülkenin dört bir yanında sevinç gösterileri yaşandı ve hiç vakit kaybetmeden hazırlıklara başlandı. Bununla birlikte ülke ekonimisi de ciddi anlamda şahlanacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 15:19
Katar'a 2022 Dünya Kupası'ndan dev gelir! Beklenen rakam...

2022 FIFA Dünya Kupası'na 100 günden az bir süre kala, Katar'da dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri için hazırlıklar tamam.

1.5 MİLYON İNSAN BEKLENİYOR
Maçlar, izleyiciler için en üst düzey konfor vadeden 8 yüksek teknoloji stadyumda oynanacak. Bu tarihi turnuva için Katar'ı bir buçuk milyon insanın ziyaret etmesi bekleniyor. Bu da turizm ve yeme-içme sektörünü şahlandıracak.

20 MİLYAR DOLAR GELİR
Katar Dünya Kupası'nın ekonomisine kısa vadede 20 milyar dolar katkıda bulunmasını bekliyor ancak oluşturulan altyapının faydalarını on yıllarca görmeyi umut ediyor.

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası CEO'su Nasser El Kater, Dünya Kupası'ndan çok önce başlayan dünya standartlarında bir altyapı oluşturma çabalarının meyvelerini vereceğine inanıyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise "Bu kadar önceden bu kadar hazır olan başka bir ev sahibi görmemiştim. Bütün stadyumlar hazır. Otel ve yol anlamında altyapı tamamlanıyor. Yani Katar hazır. FIFA da hazır, dünya da. Pandemi ve diğer karmaşık zamanlardan sonra gerçekten yeniden bir araya gelmemiz gerekiyor." şeklinde konuşuyor.

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