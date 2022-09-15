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Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak ülkelere özel posta pulu bastırdı

2022 FIFA Dünya Kupası için Katar katılacak ülkere özel posta pulları bastırdığını açıkladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 15:06
Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak ülkelere özel posta pulu bastırdı

Katar Posta Hizmetleri Şirketi (Qatar Post), başkent Doha'da 2022 Dünya Kupası'nda yer alacak ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla bir tören düzenledi.

Qatar Post, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 ülkeyi temsilen posta pulları basıldığını duyurdu.

Törende, basılan örnek pullar da sergilendi.

Katar, 21 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

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