Rusya'ya City damgası – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Eylül 2018, Cumartesi
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    'ya City damgası

    Rusya'ya City damgası

    'nın başlamasına 1 hafta kala turnuvaya en çok oyuncu gönderen takımlar belli oldu.

    'nın başlamasına 1 hafta kala turnuvaya en çok oyuncu gönderen takımlar belli oldu. İngiliz devi , 16 futbolcuyla zirveye çıktı. İkinci sırada 15 futbolcuyla İspanyol temsilcisi , üçüncü basamakta 14 yıldızla yer aldı. Turnuvaya 12'şer isim gönderen , Tottenham ve kendilerinie 4. sırada yer buldu

    1. 7.6.2018
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