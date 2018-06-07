2018 Dünya Kupası'nın başlamasına 1 hafta kala turnuvaya en çok oyuncu gönderen takımlar belli oldu. İngiliz devi Manchester City, 16 futbolcuyla zirveye çıktı. İkinci sırada 15 futbolcuyla İspanyol temsilcisi Real Madrid, üçüncü basamakta 14 yıldızla Barcelona yer aldı. Turnuvaya 12'şer isim gönderen Chelsea, Tottenham ve PSG kendilerinie 4. sırada yer buldu