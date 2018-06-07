Rusya'ya City damgası
2018 Dünya Kupası'nın başlamasına 1 hafta kala turnuvaya en çok oyuncu gönderen takımlar belli oldu.
2018 Dünya Kupası'nın başlamasına 1 hafta kala turnuvaya en çok oyuncu gönderen takımlar belli oldu. İngiliz devi Manchester City, 16 futbolcuyla zirveye çıktı. İkinci sırada 15 futbolcuyla İspanyol temsilcisi Real Madrid, üçüncü basamakta 14 yıldızla Barcelona yer aldı. Turnuvaya 12'şer isim gönderen Chelsea, Tottenham ve PSG kendilerinie 4. sırada yer buldu
- 7.6.2018
-
Aykut Kocaman sessizliğini bozdu!
Toplam 12
Yorum
fb fenerden soguttun beni be.
-
İsviçre, konuk ettiği İzlanda'yı 6-0 mağlup etti
Toplam 1
Yorum
gol ne yaziki türkiye artik 3 lig takimi....
-
Aykut Kocaman sessizliğini bozdu!
Toplam 12
Yorum
emin Vay be sessizlik bozma işlemi demek böyle oluyormuş.Bilmiyorduk öğrendik,sağolun.
Rusya'ya City damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.