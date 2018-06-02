Kupanın kaderi bizim elimizde – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    04 Eylül 2018, Salı
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    Kupanın kaderi bizim elimizde

    Kupanın kaderi bizim elimizde
    Brezilya 'nın yıldızı , öncesi iddialı bir açıklama yaptı. 26 yaşındaki golcü, "Dünya Kupası'nın kaderine ben ve takım arkadaşlarım Coutinho ile Gabriel Jesus karar vereceğiz" dedi. Sambacı, R. Madrid'e transferi konusunda ise "Babam, kariyerim için karar almaz, buna karar veren kişi benim. Babam sadece tavsiye veriyor" ifadelerini kullandı.
    1. 2.6.2018
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