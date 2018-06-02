Kupanın kaderi bizim elimizde
- 2.6.2018
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Emre Belözoğlu ve Belhanda PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 3
Yorum
Anti emre Türkiye nin yüz akı idi.10 yılda geldiği duruma bakarmisiniz.
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Askıda Kombine Bilet Projesi start aldı
Toplam 1
Yorum
hm nilüfer kadın değil mi
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Kaçarı yok!
Toplam 1
Yorum
Ali Comolli sadece para yemek icin gelmis onun icin mi bu sezon fenerbahce ilk defa 7 milyon e kar etti.Cocu ise takimi genclestiriyor
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