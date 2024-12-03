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Haberler Dizi Haberleri Bir Gece Masalı 14. bölüm FULL İZLE | ATV Bir Gece Masalı dizisi SON BÖLÜM İZLE

Bir Gece Masalı 14. bölüm FULL İZLE | ATV Bir Gece Masalı dizisi SON BÖLÜM İZLE

Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı yeni dizi Bir Gece Masalı izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü ile ilgili Bir Gece Masalı 14. bölüm izle, Bir Gece Masalı dizisi son bölüm full izle aramaları yapanlar için detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 19:38 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 19:50
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Bir Gece Masalı 14. bölüm FULL İZLE | ATV Bir Gece Masalı dizisi SON BÖLÜM İZLE

Aşk, dram ve entrika dolu bir hayatın kapılarını açan "Bir Gece Masalı" dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryoyu Eda Tezcan kaleme aldı. Bir Gece Masalı 14. bölüm izle aramaları hız kazanırken diziye dair detayları sizler için derledik.

BİR GECE MASALI 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR GECE MASALI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Mahir'in onu düşürdüğü durumla deliye dönen Selim'in köşke gelirken arabasıyla çarptığı kız, Selim'in bütün dünyasını alt üst eder. Geçmişin travmaları geri dönerken Selim kim olduğunu bilmediği bu kızı evine alır.

Mahir ve Canfeza arasındaki durumu öğrenen Sare ise Salih'le el ele verip Mahir ve Canfeza'yı barıştırmaya karar verirler. Dörtlünün kamp macerası iki çift için de sürprizli olacaktır.

BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur.

Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar.

Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI

  • Burak Deniz
  • Su Burcu Yazgı Coşkun
  • Gürkan Uygun
  • Mesut Akusta
  • Rüçhan Çalışkur
  • Kenan Bal
  • Yıldız Kültür
  • Özlem Türkad
  • Eren Vurdem
  • İrem Altuğ
  • Kerem Aslanoğlu
  • Emel Çölgeçen
  • Ecem Çalhan
  • Nazan Diper

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