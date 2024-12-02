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Haberler Dizi Haberleri Uzak Şehir 5. bölüm fragmanı izle | Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı full

Uzak Şehir 5. bölüm fragmanı izle | Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı full

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir seyirciden tam not aldı. Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı. Uzak Şehir 5. bölüm fragmanı izle, Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı full sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 16:10
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Uzak Şehir 5. bölüm fragmanı izle | Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı full

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, ilk bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Uzak Şehir 5. bölüm fragmanı izle, Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı full konularını sizler için derledik.

UZAK ŞEHİR 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UZAK ŞEHİR GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır. Alya, Demir'in teklifini kabul edecek ve Albora'ların düşmanı Baybarslarla iş birliği yapacak mıdır? Diğer taraftan Ecmel, Cihan'ı devirip oğlu Şahin'i Albora'ların başına geçirmek adına türlü planlar yapmaya devam etmektedir. Cihan'ın tüm ticaret yollarını kapatmış, firmaları tehdit ederek geri çekilmelerini sağlamıştır. Cihan, işlerine engel olan kişinin amcası Ecmel Albora ve arkasındaki gücün ne olduğunu öğrenebilecek midir? Alya, evlenme teklifini kabul ederek oğluna kavuşacak mıdır? Yoksa cezaevine girecek ve oğlu Cihan Deniz'e veda mı edecektir?

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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