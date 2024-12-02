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Haberler Dizi Haberleri KUDÜS FATİHİ 35. bölüm İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ 35. bölüm İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 25 Kasım Pazartesi günü 35. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 35. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 35. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 01:00
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KUDÜS FATİHİ 35. bölüm İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 35. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 2 Aralık Pazartesi günü yayımlanan 35. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 35. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Emir Selahaddin, Kahire'nin ortasına düşen okun peşindedir. Mısır vezirine kendini siper eden Kadı Fazıl, kaygılıdır. Vezir Şaver Nureddin Zengi'ye borcunu, halkı Zengiler'e karşı kışkırtarak kapatma telâşındadır. İşe Komutan Mahmud'u, Yaruki ve Karategin'in eliyle darağacına çektirerek başlar. Tuttuğu okun ucunu bırakmayan Emir Selahaddin, Şaver'in foyalarını ortaya dökmeyi başaracak mıdır? Kudüs'e giden yolun Kahire'den geçtiğini bilen Sultan Nureddin, yaşanan hezimetin hesabını soracaktır. Acaba Sultan'ın içindeki yangın neleri ateşe verecektir?

Kudüs cihetinde Giyom, Bakras'ta işlediği günahın bedeli için mahkemededir. Sibylla'nın yüreği ağzında, Guy'ın ağzı kulaklarındadır. William'sa renk vermez. Mila, Mısır'daki esrarengiz olayların failini Selahaddin'in kulağına fısıldayarak intikam plânına yaklaşır. Şemse Kudüs'e varmış, nihayet annesine dair bir iz bulmuştur. Kral Amalrik bir kararın eşiğindedir. İbelin, uyuyan canavar Chatillon'un mu yoksa ilkelerinden ödün vermeyen Balian'ın mı kucağına bırakılacaktır?

Selahaddin, yanında Şemse, Latif ve Halil ile Kahire'ye döner. Gidişteki amaçları hasıl olmuş olsa da döndüklerinde yaşayacakları olaylar hepsini özellikle de Selahaddin'i büyük bir girdabın içine sokacaktır. Bu girdaptan kurtulmak için Kadı Fazıl ile beraber çalışmaya başlayan Selahaddin hiç ummadığı kişilerle karşı karşıya gelecektir.

Kahire'de işler karışmışken Şemse annesini aramak için Kudüs'e giderek Kutsal Şehre, Selahaddin'in selamını iletebilecek mi? Bakras'ta yaşananlardan sonra Selahaddin, Sultan Nureddin'in öfkesinden kurtulabilecek mi? Kahire'de, Zengilere kurulan oyun nelere mâl olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 35. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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