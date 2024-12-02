Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 8. bölüm fragmanı izle full

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan izleyiciden tam not aldı. dizinin 8. bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara devam ederken "Kalpazan 8. bölüm fragmanı izle, Kalpazan dizisi yeni bölüm fragmanı izle tek parça" sorgularının yanıtı haberimizde...

KALPAZAN 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Tarık, Adem'den parayı artık onun için basmasını ister. Para basan bir kalpazanın her daim iyi bir bankacıya ihtiyacı olduğunu söyler.

Adem ise Tarık'ın kendisi hakkında her şeyi bilmesinden dolayı şaşkındır; ancak kararı nettir. Tarık'ın kendisinden de kızından da uzak durmasını ister. Bir yandan Adem de Tarık'ı araştırmaya başlar.

KALPAZAN OYUNCULARI