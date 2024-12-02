  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 8. bölüm fragmanı izle full

Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 8. bölüm fragmanı izle full

Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan yeni bölümün ardından merak konusu oldu. O3 Yapım imzalı dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. İzleyiciler "Kalpazan yeni bölüm fragmanı, Kalpazan dizisi 8. bölüm fragmanı izle full" sorguları yaparken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 8. bölüm fragmanı izle full

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan izleyiciden tam not aldı. dizinin 8. bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara devam ederken "Kalpazan 8. bölüm fragmanı izle, Kalpazan dizisi yeni bölüm fragmanı izle tek parça" sorgularının yanıtı haberimizde...

KALPAZAN 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Tarık, Adem'den parayı artık onun için basmasını ister. Para basan bir kalpazanın her daim iyi bir bankacıya ihtiyacı olduğunu söyler.

Adem ise Tarık'ın kendisi hakkında her şeyi bilmesinden dolayı şaşkındır; ancak kararı nettir. Tarık'ın kendisinden de kızından da uzak durmasını ister. Bir yandan Adem de Tarık'ı araştırmaya başlar.

KALPAZAN OYUNCULARI

  • Timuçin Esen
  • Çağlar Ertuğrul
  • Şükran Ovalı
  • Deniz Baysal
  • Sarp Akkaya
  • Deniz Hamzaoğlu
  • İlker Kızmaz
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Osman Alkaş
  • Sinan Arslan
  • Aslı İçözü
  • Güler Göksun
  • Çağla Naz Kargı
  • İlker Yağız Selçuk
Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi
Çakar: Sanchez’e kırmızıyı atladı
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Mauro Icardi gidiyor! Arjantin basını yeni takımını duyurdu...
CANLI | Halep, İdlib, Şam... Ne oluyor ne bitiyor? Tel Rıfat'taki PKK/YPG hançeri söküldü... SMO Mehter Marşı ile girdi
Talisca transferinde kritik toplantı!
F.Bahçe'de Oğuz Aydın'ın Mou sırrı!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi 09:00
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 08:03
Özbek: Bu akşam anladık ki... Özbek: Bu akşam anladık ki... 01:35
Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını açıkladı! Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını açıkladı! 01:35
Arda Turan: "Beni mahcup etmediniz" Arda Turan: "Beni mahcup etmediniz" 01:35
Buruk: Rakibimiz iyi niyetli değildi Buruk: Rakibimiz iyi niyetli değildi 01:35
Daha Eski
G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu! G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu! 01:35
Okan Buruk'tan Berke Özer'e tepki! Okan Buruk'tan Berke Özer'e tepki! 01:35
Arda'dan Okan Buruk'a yanıt! Arda'dan Okan Buruk'a yanıt! 01:35
G.Saray ile Eyüpspor yenişemedi! G.Saray ile Eyüpspor yenişemedi! 01:35
G.Saray taraftarını üzecek görüntü! G.Saray taraftarını üzecek görüntü! 01:35
Berke: Daha önce bu sahada... Berke: Daha önce bu sahada... 01:35