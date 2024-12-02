KALPAZAN 7. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Kalpazan son bölüm izle

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin 7. bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Kalpazan 7. bölüm izle" sorgusu yapıyor. İşte Kalpazan yeni bölüm özeti ve 7. bölüm izleme linki...

KALPAZAN 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN 7. BÖLÜM ÖZETİ

Tarık, Adem'den parayı artık onun için basmasını ister. Para basan bir kalpazanın her daim iyi bir bankacıya ihtiyacı olduğunu söyler.

Adem ise Tarık'ın kendisi hakkında her şeyi bilmesinden dolayı şaşkındır; ancak kararı nettir. Tarık'ın kendisinden de kızından da uzak durmasını ister. Bir yandan Adem de Tarık'ı araştırmaya başlar.

KALPAZAN OYUNCULARI