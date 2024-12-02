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Haberler Dizi Haberleri KALPAZAN 7. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Kalpazan son bölüm izle

KALPAZAN 7. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Kalpazan son bölüm izle

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı Kalpazan dizisi, güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere "İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?" sorusunu sorgulatıyor. Kalpazan 7. bölüm konusu ve izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 01:00
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KALPAZAN 7. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Kalpazan son bölüm izle

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin 7. bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Kalpazan 7. bölüm izle" sorgusu yapıyor. İşte Kalpazan yeni bölüm özeti ve 7. bölüm izleme linki...

KALPAZAN 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN 7. BÖLÜM ÖZETİ

Tarık, Adem'den parayı artık onun için basmasını ister. Para basan bir kalpazanın her daim iyi bir bankacıya ihtiyacı olduğunu söyler.

Adem ise Tarık'ın kendisi hakkında her şeyi bilmesinden dolayı şaşkındır; ancak kararı nettir. Tarık'ın kendisinden de kızından da uzak durmasını ister. Bir yandan Adem de Tarık'ı araştırmaya başlar.

KALPAZAN OYUNCULARI

  • Timuçin Esen
  • Çağlar Ertuğrul
  • Şükran Ovalı
  • Deniz Baysal
  • Sarp Akkaya
  • Deniz Hamzaoğlu
  • İlker Kızmaz
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Osman Alkaş
  • Sinan Arslan
  • Aslı İçözü
  • Güler Göksun
  • Çağla Naz Kargı
  • İlker Yağız Selçuk
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