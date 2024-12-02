  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri 🎬 Kudüs Fatihi 36. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

🎬 Kudüs Fatihi 36. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 36. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 36. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 16:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
🎬 Kudüs Fatihi 36. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 36. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 36. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Emir Selahaddin, Kahire'nin ortasına düşen okun peşindedir. Mısır vezirine kendini siper eden Kadı Fazıl, kaygılıdır. Vezir Şaver Nureddin Zengi'ye borcunu, halkı Zengiler'e karşı kışkırtarak kapatma telâşındadır. İşe Komutan Mahmud'u, Yaruki ve Karategin'in eliyle darağacına çektirerek başlar. Tuttuğu okun ucunu bırakmayan Emir Selahaddin, Şaver'in foyalarını ortaya dökmeyi başaracak mıdır? Kudüs'e giden yolun Kahire'den geçtiğini bilen Sultan Nureddin, yaşanan hezimetin hesabını soracaktır. Acaba Sultan'ın içindeki yangın neleri ateşe verecektir?

Kudüs cihetinde Giyom, Bakras'ta işlediği günahın bedeli için mahkemededir. Sibylla'nın yüreği ağzında, Guy'ın ağzı kulaklarındadır. William'sa renk vermez. Mila, Mısır'daki esrarengiz olayların failini Selahaddin'in kulağına fısıldayarak intikam plânına yaklaşır. Şemse Kudüs'e varmış, nihayet annesine dair bir iz bulmuştur. Kral Amalrik bir kararın eşiğindedir. İbelin, uyuyan canavar Chatillon'un mu yoksa ilkelerinden ödün vermeyen Balian'ın mı kucağına bırakılacaktır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 36. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

F.Bahçe'de şok Saint-Maximin gelişmesi!
Osimhen İtalya'ya geri dönüyor!
DİĞER
Bomba dedikodu! Okan Buruk ile eski manken Güzide Duran aşk yaşıyormuş!
Başkan Erdoğan Engelsiz Türkiye Programı'nda müjdeyi verdi: "Yakında genelgeyi yayımlayacağız"
İşte Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu!
Eski hakemler G.Saray - Eyüpspor maçını yorumladı
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amputenin "Arda Güler"i yıldız futbolcuyla tanışmanın hayalini kuruyor! Amputenin "Arda Güler"i yıldız futbolcuyla tanışmanın hayalini kuruyor! 15:25
G.Saray'da Sivasspor mesaisi G.Saray'da Sivasspor mesaisi 15:14
Mallorca - Barcelona maçı ne zaman? Mallorca - Barcelona maçı ne zaman? 14:40
Samsunspor - Orduspor FK maçı ne zaman? Samsunspor - Orduspor FK maçı ne zaman? 14:33
Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor maçı ne zaman? 14:27
Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman? 14:19
Daha Eski
Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? 14:17
Iğdır FK - Muş Spor maçı ne zaman? Iğdır FK - Muş Spor maçı ne zaman? 14:14
Vardar kritik maç öncesi konuştu! Vardar kritik maç öncesi konuştu! 14:14
UEFA Avrupa Ligi'nden G.Saray paylaşımı! UEFA Avrupa Ligi'nden G.Saray paylaşımı! 13:59
Futbol maçındaki hakem kararı sonrası facia! Futbol maçındaki hakem kararı sonrası facia! 13:43
Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! 13:24