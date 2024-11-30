YALAN 27. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Sevilen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar yer alıyor. Yalan 27. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

YALAN 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Duru'nun kalp rahatsızlığı yeniden nüksederken, bu durum Melike ve Berrin'i karşı karşıya getirir. Duru, Melike ve Berrin arasında bir seçim yaparak, gerçek annesinin Melike olduğunu söyler. Artık Melike'nin annesi olduğunu kabul eden Duru, onunla yakınlaşır, birlikte yeni bir eve taşınmaya karar verirler. Hazal, Zehra'nın ondan üstüne kayıtlı tüm malları geri istemesiyle sarsılır. Zira, Yusuf'la imzaladıkları evlilik sözleşmesi, malları geri vermenin önündeki en büyük engeldir. Ama Hülya Cengiz ve Hazal'ın bununla ilgili bir planı vardır. Hülya, Cengiz ve Berrin arasında sular durulmazken; Duru babası Haluk Aksoy'un katilini bulmaya and içer.

Melike'nin aklı, kendisinden af dileyip geri çekilen Kadir'dedir. Kadir'le konuşmaya giderken beklenmedik bir misafirle karşılaşır. Kadir'in Seher'den boşanmasıyla tekrar ortaya çıkan Aladağ Aşiret'inden Alaz Aladağ, İstanbul'a gelmiştir. İntikam davasının bitmesinin tek yolunun, Duru'nun Alaz'la evlenmesi olduğunu söyler. Duru, Alaz'la evlenmezse, herkesin canı tehlikede olacaktır. Melike ve Kadir şimdi ne yapacaktır?

YALAN 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?