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Haberler Dizi Haberleri YALAN 26. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan yeni bölüm tek parça HD izle

YALAN 26. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan yeni bölüm tek parça HD izle

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 26. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 26. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan 26. bölüm full izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 14:30
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YALAN 26. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan yeni bölüm tek parça HD izle

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkacak. 26. yeni bölümü ile ekranlara gelen olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 26. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 26. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 26. BÖLÜM ÖZETİ

Duru'nun kalp rahatsızlığı yeniden nüksederken, bu durum Melike ve Berrin'i karşı karşıya getirir. Duru, Melike ve Berrin arasında bir seçim yaparak, gerçek annesinin Melike olduğunu söyler. Artık Melike'nin annesi olduğunu kabul eden Duru, onunla yakınlaşır, birlikte yeni bir eve taşınmaya karar verirler. Hazal, Zehra'nın ondan üstüne kayıtlı tüm malları geri istemesiyle sarsılır. Zira, Yusuf'la imzaladıkları evlilik sözleşmesi, malları geri vermenin önündeki en büyük engeldir. Ama Hülya Cengiz ve Hazal'ın bununla ilgili bir planı vardır. Hülya, Cengiz ve Berrin arasında sular durulmazken; Duru babası Haluk Aksoy'un katilini bulmaya and içer.

Melike'nin aklı, kendisinden af dileyip geri çekilen Kadir'dedir. Kadir'le konuşmaya giderken beklenmedik bir misafirle karşılaşır. Kadir'in Seher'den boşanmasıyla tekrar ortaya çıkan Aladağ Aşiret'inden Alaz Aladağ, İstanbul'a gelmiştir. İntikam davasının bitmesinin tek yolunun, Duru'nun Alaz'la evlenmesi olduğunu söyler. Duru, Alaz'la evlenmezse, herkesin canı tehlikede olacaktır. Melike ve Kadir şimdi ne yapacaktır?

YALAN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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