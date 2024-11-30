YALAN 26. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan son bölüm

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıktı. 26. yeni bölümü ile ekranlara gelen olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 26. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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YALAN 26. BÖLÜM ÖZETİ

Duru'nun kalp rahatsızlığı yeniden nüksederken, bu durum Melike ve Berrin'i karşı karşıya getirir. Duru, Melike ve Berrin arasında bir seçim yaparak, gerçek annesinin Melike olduğunu söyler. Artık Melike'nin annesi olduğunu kabul eden Duru, onunla yakınlaşır, birlikte yeni bir eve taşınmaya karar verirler. Hazal, Zehra'nın ondan üstüne kayıtlı tüm malları geri istemesiyle sarsılır. Zira, Yusuf'la imzaladıkları evlilik sözleşmesi, malları geri vermenin önündeki en büyük engeldir. Ama Hülya Cengiz ve Hazal'ın bununla ilgili bir planı vardır. Hülya, Cengiz ve Berrin arasında sular durulmazken; Duru babası Haluk Aksoy'un katilini bulmaya and içer.

Melike'nin aklı, kendisinden af dileyip geri çekilen Kadir'dedir. Kadir'le konuşmaya giderken beklenmedik bir misafirle karşılaşır. Kadir'in Seher'den boşanmasıyla tekrar ortaya çıkan Aladağ Aşiret'inden Alaz Aladağ, İstanbul'a gelmiştir. İntikam davasının bitmesinin tek yolunun, Duru'nun Alaz'la evlenmesi olduğunu söyler. Duru, Alaz'la evlenmezse, herkesin canı tehlikede olacaktır. Melike ve Kadir şimdi ne yapacaktır?

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