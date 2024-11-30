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Haberler Dizi Haberleri GÖNÜL DAĞI 156. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

GÖNÜL DAĞI 156. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı 156. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlar yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 14:30
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GÖNÜL DAĞI 156. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 156. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 155. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 156. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Divane'nin kulübesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Taner ve Selma, bu yıkımı önleyebilmek için ellerinden geleni yaparlar.Divane'ye kim yardım edecektir?

Ramazan ve Asuman, nişana yetişebilmek için yola çıkar. Yolda kaybolan ikili Ramot kitabının hayranı bir teyzeyle karşılaşır. Yaşlı teyze, Ramazan'ı yeni bir final yazabilmesi için alıkoyar. Ramazan ve Asuman nasıl kurtulacaktır?

Kiraz hastaneden taburcu olur. Sefer, Kiraz için ne yapacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 156. bölüm fragmanı izle

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