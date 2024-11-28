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Haberler Dizi Haberleri YALI ÇAPKINI 86. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

YALI ÇAPKINI 86. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 85. bölümü fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları araştırılıyor. Yalı Çapkını 86. bölümü fragman izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 23:10 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 23:20
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YALI ÇAPKINI 86. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 86. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 86. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran ve Ferit, ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya, hikayelerini en baştan yazmaya karar verirler. Geçmişte yaşadıkları tüm kaosun gölgesinde, aslında hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleştiremedikleri o ilk randevularına çıkmak için cesur bir adım atarlar. Bu sırada, Korhanlar'ın sabırsızlıkla beklenen çizimleri giderek daha kritik bir hale gelir. Seyran ve Ferit, işleri hızlandırmak ve başarıya ulaşmak için güçlerini birleştirme kararı alırlar. Diğer yandan, Esme'nin Seyran'ı da yanına alarak Antep'e dönme fikrini engellemek isteyen Kazım ve Gülgün, ortak bir plan yapar. Abidin ise, amcası Halis ile arasını düzeltmek ve geçmişteki hataları için özür dilemek ister.

Ancak Halis'in sert duvarları, bu barış çabalarını zorlaştırır. Korhanlar ise yatırımcılarla görüşmeye gider ve nihayet müjdeli haberi tüm İstanbul'a duyururlar. Ancak geçmişin karanlık köşelerinden gelen bir düşman, bu mutluluğa gölge düşürmeye hazırlanır. Korhanlar'ın, bu zorluğun üstesinden gelebilmek için her zamankinden daha güçlü ve birlik içinde durmaları gerekmektedir.

YALI ÇAPKINI 86. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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