YALI ÇAPKINI 85. BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 85. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 85. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 85. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran ve Ferit, ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya, hikayelerini en baştan yazmaya karar verirler. Geçmişte yaşadıkları tüm kaosun gölgesinde, aslında hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleştiremedikleri o ilk randevularına çıkmak için cesur bir adım atarlar. Bu sırada, Korhanlar'ın sabırsızlıkla beklenen çizimleri giderek daha kritik bir hale gelir. Seyran ve Ferit, işleri hızlandırmak ve başarıya ulaşmak için güçlerini birleştirme kararı alırlar. Diğer yandan, Esme'nin Seyran'ı da yanına alarak Antep'e dönme fikrini engellemek isteyen Kazım ve Gülgün, ortak bir plan yapar. Abidin ise, amcası Halis ile arasını düzeltmek ve geçmişteki hataları için özür dilemek ister.

Ancak Halis'in sert duvarları, bu barış çabalarını zorlaştırır. Korhanlar ise yatırımcılarla görüşmeye gider ve nihayet müjdeli haberi tüm İstanbul'a duyururlar. Ancak geçmişin karanlık köşelerinden gelen bir düşman, bu mutluluğa gölge düşürmeye hazırlanır. Korhanlar'ın, bu zorluğun üstesinden gelebilmek için her zamankinden daha güçlü ve birlik içinde durmaları gerekmektedir.

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