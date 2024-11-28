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Haberler Dizi Haberleri SİYAH KALP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı full

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı full

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp Show TV ekranlarından izleyici karşısına geçiyor. Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla dikkat çeken dizinin 12. bölümünü merak edenler Show TV Siyah Kalp dizisi yeni bölüm fragmanı aramaları yapıyor. Detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 20:10 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 20:10
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SİYAH KALP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı full

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı 'Siyah Kalp'te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşını konu edinen dizi Show TV'de izleyiciyi ekrana kilitliyor. "Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle full, Siyah Kalp dizisi yeni bölüm fragmanı tek parça" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

SİYAH KALP 12. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SİYAH KALP GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nihayet'in söyledikleriyle birlikte neye uğradığını şaşıran Sevilay, Şansalanlar'la ayrı ayrı büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Tahsin'e sığınan ikizler yaşadıklarını bir türlü kendilerine yediremezler.

Birbirlerine kenetlenmeleri gerekirken aralarındaki bağ büyük bir sınavla karşı karşıya kalacaktır. İhanetin acısını atlatamayan Cihan bu kez de babası tarafından kandırıldığını öğrenmiştir.

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Melek ve Nuh'un kaçtığı haberi hızla Sametlere ulaşır. cihan onların arkasında güçlü birinin olduğuna emin olur.

İkizleri yanına alan Tahsin onlara kol kanat gerer. Yaşananlardan sonra Melek ve Nuh'un fikirleri ilk kez bu kadar zıt olacaktır.

SİYAH KALP OYUNCULARI

Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin) Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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