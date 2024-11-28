  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri Kara Ağaç Destanı 28. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

Kara Ağaç Destanı 28. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı merakla beklenen 27. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümü izleyenler dizinin fragmanı için yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başlandı. Kara Ağaç Destanı 28. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 21:30 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 21:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kara Ağaç Destanı 28. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı son bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 27. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da araştırılıyor. İşte detaylar...

KARA AĞAÇ DESTANI 28. bölüm fragmanı izle

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in fabrikasında gerçekleşen patlama sonrası Ömer ve Celal Ağa'nın karşı karşıya gelmesi, Sultan'ı zorlu bir tercih yapmaya iter. Sultan ya Celal Ağa'nın masum olduğuna inanıp ona destek olacak ya da Ömer gibi onu suçlayacaktır. Bu ikilem sadece onların değil tüm Kara Ağaç halkının kaderini etkileyecek.

Gerilim giderek tırmanırken Celal Ağa, geçmişteki hesaplaşmalarla yüzleşmek zorunda kalır. Sultan ve Ömer'in bu yüzleşmede oynayacakları rol, olayların seyrini belirleyecektir. Kara Ağaç'ta dengeleri değiştirecek bu bölüm, izleyicilere aksiyon ve dram dolu anlar yaşatacak.

Beşiktaş - Maccabi | CANLI
Reklam - Halkbank
DİĞER
Hangi şehir, hangi takımlı? Türkiye'nin en çok taraftarı olan takımı belli oldu
Bodrum'da villa için ağaçları katleden Suavi’ye Yücel Arzen’den besteli tepki
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Muslera'da korkutan görüntü!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Masuaku'dan kötü haber! Beşiktaş'a Masuaku'dan kötü haber! 21:35
Muslera'da korkutan görüntü! Muslera'da korkutan görüntü! 21:12
Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Beşiktaş'ta flaş sakatlık! 21:07
Okan Buruk: Osimhen ve Batshuayi... Okan Buruk: Osimhen ve Batshuayi... 20:30
Real Madrid otobüsü kaza yaptı! Real Madrid otobüsü kaza yaptı! 20:27
Beşiktaş'tan Macaristan'da özel talep! Maccabi Tel Aviv... Beşiktaş'tan Macaristan'da özel talep! Maccabi Tel Aviv... 20:16
Daha Eski
Bronckhorst: Bu şartlarda oynama konusu... Bronckhorst: Bu şartlarda oynama konusu... 20:11
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Slavia Prag - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 20:10
Beşiktaş - Maccabi | CANLI Beşiktaş - Maccabi | CANLI 19:59
Millilerin yeri değişti! Millilerin yeri değişti! 19:31
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı yayın bilgileri! AZ Alkmaar - Galatasaray maçı yayın bilgileri! 18:42
Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? 18:40