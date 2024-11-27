  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm full izle | Sandık Kokusu 36. bölüm izle tek parça

Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm full izle | Sandık Kokusu 36. bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 36. bölümü ile yayınlandı. İzleyiciler "Sandık Kokusu 36. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 16:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm full izle | Sandık Kokusu 36. bölüm izle tek parça

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 27 Kasım Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM ÖZETİ

Hande'nin onu aldattığını öğrenen Reha, ne yapacağını bilmez halde eve gider. Hande, iddiaları yalanlayıp iftira olduğunu söylese de Reha ona inanmaz.

Türkan'a kahve içmeye giden Filiz, Gülnaz'ın da orada olduğunu görünce kafasından aşağı kaynar sular boşalır. Gülnaz, Filiz'in suyuna gitmeye çalışırken yalanı ortaya çıkan Türkan'ın eli ayağı birbirine dolaşır. Kıvanç, Ceyda'nın onu sıkboğaz etmesinden bunalınca ilişkisini bitirme kararı alır. Ancak Ceyda'nın Irmak'ın tavsiyesi üzerine böyle davrandığı ortaya çıkar.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

Hasan Arat konuşuyor | CANLI
Hasan Arat istifa etti!
DİĞER
atv'nin yeni dizisi "Can Borcu"nun ilk tanıtımı yayınlandı!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
G.Saray'dan son dakika Icardi açıklaması!
Fransız golcü F.Bahçe'ye teklif edildi
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan son dakika Icardi açıklaması! G.Saray'dan son dakika Icardi açıklaması! 15:50
Yunus'a şaşırtan talip! ManU derken... Yunus'a şaşırtan talip! ManU derken... 15:38
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti! 15:07
Mete Vardar'dan açıklama! "İstifa kararlarının sebeplerini..." Mete Vardar'dan açıklama! "İstifa kararlarının sebeplerini..." 14:56
Cimbom AZ Alkmaar maçına hazır! Cimbom AZ Alkmaar maçına hazır! 14:51
Mete Vardar'dan istifa açıklaması Mete Vardar'dan istifa açıklaması 14:30
Daha Eski
“Talisca pasta üzerindeki krema gibi!” “Talisca pasta üzerindeki krema gibi!” 14:29
Beşiktaş'ta Onur Göçmez’in istifası kabul edilmedi! Beşiktaş'ta Onur Göçmez’in istifası kabul edilmedi! 14:27
Icardi'den yönetimi kızdıran hareket! Icardi'den yönetimi kızdıran hareket! 14:25
F.Bahçe'nin Prag kafilesi açıklandı! O isim kadroda yok F.Bahçe'nin Prag kafilesi açıklandı! O isim kadroda yok 14:11
Mesut Özil'den TFF başkanlığı açıklaması Mesut Özil'den TFF başkanlığı açıklaması 13:59
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçı hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçı hazırlıklarını tamamladı 13:31