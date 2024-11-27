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Haberler Dizi Haberleri Sandık Kokusu 37. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Sandık Kokusu 37. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Sandık Kokusu 37. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Show TV'nin popüler dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicinin kalbini kazanmış gibi görünüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı dizide, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncular da yer alıyor. Sandık Kokusu 37. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimiz. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 16:10
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Sandık Kokusu 37. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 37. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hande'nin onu aldattığını öğrenen Reha, ne yapacağını bilmez halde eve gider. Hande, iddiaları yalanlayıp iftira olduğunu söylese de Reha ona inanmaz.

Türkan'a kahve içmeye giden Filiz, Gülnaz'ın da orada olduğunu görünce kafasından aşağı kaynar sular boşalır. Gülnaz, Filiz'in suyuna gitmeye çalışırken yalanı ortaya çıkan Türkan'ın eli ayağı birbirine dolaşır. Kıvanç, Ceyda'nın onu sıkboğaz etmesinden bunalınca ilişkisini bitirme kararı alır. Ancak Ceyda'nın Irmak'ın tavsiyesi üzerine böyle davrandığı ortaya çıkar.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ
  • Özge Özpirinçci
  • Metin Akdülger
  • Necip Memili
  • Levent Can
  • Mina Akdin
  • Ergun Kuyucu
  • Kayhan Açıkgöz
Hasan Arat konuşuyor | CANLI
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