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Haberler Dizi Haberleri Mehmed: Fetihler Sultanı 25. BÖLÜM FULL İZLE | TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı 25. BÖLÜM FULL İZLE | TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıklıkla araştırılan dizi 25. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 25. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 22:50 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 23:10
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Mehmed: Fetihler Sultanı 25. BÖLÜM FULL İZLE | TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 25. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 25. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 25. BÖLÜM ÖZETİ

Şahi topunun hasar almış olmasına rağmen Urban ve Mehmed'in ne olursa olsun patlatılması gerektiğini söylemesi üzerine bu riskli görevi Urban'dan alan Saruca'yı bu yeni bölümde neler bekliyor? Patlama sonrası Mehmed'e ne oldu?

Kalender'i Mehmed'in gözüne sokmaya çalışan, Kurtçu'yu siyasi olarak yalnız bırakmak isteyen Çandarlı bunda muvaffak olacak mı? Plethon'un sulh çağrısı altında yatan sebebi fırsata çevirmek isteyen Çandarlı, Zağanos, İshak Paşa bunun bir oyun olduğunu anlayabilecek mi?

Evladının acısı ile yanıp tutuşan Demetrios, Hamza'nın izini bulabilecek mi?

Babasına danışmadan gönüllülerin arasına kaydolan Alperen bu bölümde neler yapacak? Babası ile konuşması sonrasında nasıl aksiyon alacak ve neler yapacak?

Konstantinos Kardinal İzodore'nin kim tarafından öldürüldüğünü bulabilecek mi? Bu haberi ona kim getirecek? Konstantinos, Türkler surlara kadar yaklaşmışken atacağı yeni adım, yapacağı yeni hamle ne olacak? Orhan ve Mustafa'yı bekleyen tehlike ne olacak?

Guistiniani ve Anna arasındaki duygusal yakınlaşma bu bölümde neleri beraberinde getirecek? İsodere'nin ölümü konusunda Notaras'ı suçlayan Guistiniani bu iddiasında haklı çıkacak mı?

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