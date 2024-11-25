  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 7. bölüm fragmanı izle full

Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 7. bölüm fragmanı izle full

Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan yeni bölümün ardından merak konusu oldu. O3 Yapım imzalı dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. İzleyiciler "Kalpazan yeni bölüm fragmanı, Kalpazan dizisi 7. bölüm fragmanı izle full" sorguları yaparken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 14:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 7. bölüm fragmanı izle full

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan izleyiciden tam not aldı. dizinin 7. bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara devam ederken "Kalpazan 7. bölüm fragmanı izle, Kalpazan dizisi yeni bölüm fragmanı izle tek parça" sorgularının yanıtı haberimizde...

KALPAZAN 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Adem, Canan'ın keisn olarak ayrılmak istemesi ve Canan'ın Sinan'ın arabasına binmesi ardından büyük bir değişime uğrar. Artık hayatında Canan sayfasını kapandığının farkındadır. Hayatına köklü değişimlerle devam etme kararı alır.

Bayram'ın emniyete götürülmesi ile Bayram'ın sorgulanması başlar. Sahte paralarla yakalanmıştır. Ancak Ayşe'nin bu operasyonu yürütmesi Fuat'la karşı karşıya gelmesine neden olur.

KALPAZAN OYUNCULARI

  • Timuçin Esen
  • Çağlar Ertuğrul
  • Şükran Ovalı
  • Deniz Baysal
  • Sarp Akkaya
  • Deniz Hamzaoğlu
  • İlker Kızmaz
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Osman Alkaş
  • Sinan Arslan
  • Aslı İçözü
  • Güler Göksun
  • Çağla Naz Kargı
  • İlker Yağız Selçuk
Arda Güler İspanya'da gündemde!
G.Saray maçı öncesi Arda Turan için çarpıcı sözler!
DİĞER
Son dakika haberleri: Gio'yu yerden yere vurdu! Göztepe maçı sonrası şok sözler: Bu faturayı kim ödeyecek!
Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında önemli açıklamalar
Nelsson için ayrılık vakti!
Osimhen'e misilleme! En Nesyri gidiyor o isim geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'de Vinicius Junior şoku! Real Madrid'de Vinicius Junior şoku! 14:45
G.Saray maçı öncesi Arda Turan için çarpıcı sözler! G.Saray maçı öncesi Arda Turan için çarpıcı sözler! 14:28
İrfan Can'a rekor zam! İşte yeni maaşı İrfan Can'a rekor zam! İşte yeni maaşı 14:12
Porto taraftarından takım otobüsüne saldırı! Porto taraftarından takım otobüsüne saldırı! 13:41
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 13:28
Nelsson için ayrılık vakti! Nelsson için ayrılık vakti! 13:03
Daha Eski
Fenerbahçe'de, Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı Fenerbahçe'de, Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı 12:52
Salah: "Muhtemelen kalmaktan çok gitmeye yakınım." Salah: "Muhtemelen kalmaktan çok gitmeye yakınım." 12:40
Sporting Lisbon - Arsenal maçı ne zaman? Sporting Lisbon - Arsenal maçı ne zaman? 12:39
F.Bahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can'ın ardından... F.Bahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can'ın ardından... 12:38
Manchester City - Feyenoord maçı ne zaman? Manchester City - Feyenoord maçı ne zaman? 12:37
Arda Güler İspanya'da gündemde! Arda Güler İspanya'da gündemde! 12:32