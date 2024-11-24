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Haberler Dizi Haberleri Teşkilat son bölüm izle - Teşkilat 121. yeni bölüm full izle

Teşkilat son bölüm izle - Teşkilat 121. yeni bölüm full izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 121. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 121. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 121. yeni ve 24 Kasım Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 15:20 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 15:30
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Teşkilat son bölüm izle - Teşkilat 121. yeni bölüm full izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 24 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 121. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 121. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 121. BÖLÜM ÖZETİ

Yasını tuttuğu kardeşiyle sonunda karşı karşıya olan Altay, Selen'in Kate'in hain planındaki canlı bomba olduğunu görür. Neslihan hem onların hem de çevredeki sivillerin büyük bir tehlike altında olduğunun da farkındadır.

Korkut, Suat'ın beklenmedik hamlesiyle hem Hamdi hem de masa karşısında deşifre olma tehlikesiyle burun burunadır. Kraliçe'ye ulaşmaya bu kadar yakınken operasyonun başarısızlığa uğramasını göze alamaz.

Altay kardeşine kavuşmuşken bulundukları durum ne olursa olsun Selen'i bir daha kaybetmeyecektir. Neslihan ise onları kurtarmak için büyük riskler alacaktır.

👉TEŞKİLAT 121. BÖLÜM İZLE

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