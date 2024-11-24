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Haberler Dizi Haberleri TEŞKİLAT 122. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT 122. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 122. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 122. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 122. yeni bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 15:20 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 15:40
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TEŞKİLAT 122. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 122. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 121. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 121. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 121. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasını tuttuğu kardeşiyle sonunda karşı karşıya olan Altay, Selen'in Kate'in hain planındaki canlı bomba olduğunu görür. Neslihan hem onların hem de çevredeki sivillerin büyük bir tehlike altında olduğunun da farkındadır.

Korkut, Suat'ın beklenmedik hamlesiyle hem Hamdi hem de masa karşısında deşifre olma tehlikesiyle burun burunadır. Kraliçe'ye ulaşmaya bu kadar yakınken operasyonun başarısızlığa uğramasını göze alamaz.

Altay kardeşine kavuşmuşken bulundukları durum ne olursa olsun Selen'i bir daha kaybetmeyecektir. Neslihan ise onları kurtarmak için büyük riskler alacaktır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 122. bölüm fragmanı izle

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