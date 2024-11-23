YALAN 26. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Sevilen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar yer alıyor. Yalan 26. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

YALAN 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Gerçeklerle sarsılan Zehra ölüm kalım savaşı verirken Kadir ve Melike vicdan azabıyla sarsılır. Kadir, düğünde annesine bu şoku yaşatanın peşine düşer. Melike Seher'den şüphelenirken Kadir de herkesten tek tek hesap sorar. Uzun zamandır oynadığı oyun olabilecek en kötü şekilde sonuçlanan Hazal, büyük bir korku ve panik yaşar. Ona en büyük destek artık kocası olan Yusuf'tan gelir. Tanınmış iki aileyi ilgilendiren böyle bir "sahte torun" hikayesi kısa sürede haber olur ve gazeteciler peşlerine düşer. Duru her şeyden kaçmaya çalışsa da köşeye sıkışır. Tuna da Duru'ya kendisini affettirmek için ulaşmaya çalışırken, yıllardır görüşmeyi reddettiği dedesinden gelen haberle şoka uğrar. Tuna, Duru'nun bütün hayatını değiştirecek mirasla ilgili bu haberi ona ulaştırmak için Melike'yle birlikte her yolu dener. Duru inanmak istemese de bu beklenmedik bilgi kafasını karıştırır ve doğru olup olmadığını araştırmaya başlar.

Yusuf'un Hazal'ı koruma güdüsüyle hareket etmesi Berrin ve Yusuf'un karşı karşıya gelmesine neden olurken, Yusuf kendi duygularını sorgulamaya başlar. Kadir ve Zehra'dan korkan Hülya ve Cengiz, Yusuf'a sığınıp, ondan bir çözüm beklerken Hazal derhal anne babasını korumak için bir çözüm bulur. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Zehra'yı kimse durduramaz. Zehra, Melike başta olmak üzere herkesten intikamını almaya kararlıdır. Duru da bir kez daha gerçeklerle allak bulak olur ve yalanlara devam eden Berrin'den hesap sorar. Aralarındaki son bağ da kopmak üzeredir. Zehra intikam ateşiyle yanarken, Duru da tüm yalanlardan kaçıp Melike'ye koşmaya karar verir. Peki buna gücü yetecek midir? Anne kız bu defa gerçekten kavuşabilecek midir?

YALAN 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?